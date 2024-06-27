За что ценят ЛАЗы: ТОП-3 главных изюминки львовских автобусов

Автобусы ЛАЗ львовского производства перевозят пассажиров и сегодня. И уже "при жизни" историки считают их одной из выдающихся вех в истории автопрома – как отечественного, так и мирового. Чем же необычен наш ЛАЗ-695 "Львов"?

Базовая модель львовского автобусного завода ЛАЗ-695, первый образец которой вышел из ворот завода в феврале 1956 г., выпускалась на протяжении почти полувека, с несколькими серьезными модернизациями. Это без преувеличения один из самых массовых автобусов в мире, если не самый массовый – он был выпущен тиражом около 250 000 экземпляров. Но дело не только в количестве – у него есть несколько фирменных конструктивных особенностей. Которые, собственно, и сделали его столь распространенным.

Он автобус

ЛАЗ-695 "Львов" был одним из первых автобусов в мире, спроектированных именно как автобус. Ранее этот вид транспорта базировался на шасси грузовиков, которым сзади вместо грузовой платформы пристраивали деревянный кузов с окнами. Соответственно, на ходу эти автобусы воспринимались скорее как тяжеловозы: они были медленными, шумными и жесткими на неровностях. Пассажирам каждый раз приходилось высоко подниматься в салон, сооруженный сверху стандартной грузовой рамы.

ЛАЗ-695 получил пространственную несущую систему, интегрированную с каркасом объемного кузова, с металлической обивкой и большой площадью окон. Силовой агрегат был расположен сзади, из-за чего пассажирам не донимал звук мощного V-образного двигателя (180 л.с.) и вибрации трансмиссии.

В случае войны

Большая часть автобусов ЛАЗ-965 (модификации Е 1963 г., М 1969 г. и Н 1974 г.) имели интересную особенность. В случае войны автобусы должны были пойти под мобилизацию, и для использования в качестве санитарного транспорта у них было соответствующее дополнительное оборудование. Чтобы можно было заносить носилки с ранеными в салон, автобусы данных серий имели на передке (в районе правой фары) еще одну небольшую дверь – точнее, люк. Плюс в определенные годы все ЛАЗ-695Н даже были укомплектованы носилками и стойками для их размещения в три яруса. Эти комплекты нужно было хранить в гараже в течение всего времени эксплуатации автобуса вплоть до списания.

Нацелен на комфорт

Для создания комфорта для пассажиров все ЛАЗы серии 965 получили интересную конструктивную особенность – рессорно-пружинную подвеску колес. Это отечественная разработка, в ней дополнительные пружины обеспечивают высокую плавность хода вне зависимости от загрузки автобуса. То есть у подвески нет лишней жесткости в расчете на максимальную загрузку салона – упругость ходовой растет вместе с увеличением пассажиров в салоне у ЛАЗа. Понять, о чем идет речь, можно и сегодня, проехав в полупустой нынешней маршрутке по разбитому пути.

Кратко

Концепция автобуса, созданного во Львове (да, это местная разработка!), оказалась удивительно живучей. Технологическая и недорогая машина получились при этом комфортной с точки зрения пассажиров и ремонтопригодной с точки зрения эксплуатантов. Наверное, ЛАЗ-695 оставался бы на маршрутах еще в большем количестве, если бы не его прожорливый бензиновый двигатель ЗИЛ-130. Простой и выносливый V8 рабочим объемом 6 литров потребляет любое топливо – хоть бензин, хоть пропан-бутан, хоть метан – просто в непомерном количестве, так что удержать его на грани рентабельности очень непросто. Тем не менее, rbc.ua знает некоторые очень уважаемые организации в Украине, которые, несмотря ни на что, продолжают эксплуатацию ЛАЗ-965.