Що таке золотовалютні резерви НБУ, з чого складаються і навіщо потрібні

Міжнародні резерви – це активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті, які використовуються для впливу на валютний ринок країни та забезпечення платежів органів державної влади. Резерви зберігаються в першокласних іноземних банках та надійних фінансових інструментах.

Станом на 1 червня 2024 року резерви НБУ складаються: на 73%, або 28,5 млрд доларів - з цінних паперів; на 22%, або 8,6 млрд доларів – з готівки на кореспондентських рахунках і депозитах; на 5%, або 2 млрд доларів – з монетарного золота. Загальний розмір резервів складає понад 39 млрд доларів.

Джерело: НБУ

Валютний кошик в структурі резервів НБУ виглядає наступним чином: долари США – 86,2%; євро – 6,8%; китайський юань – 0,7%; британський фунт стерлінгів – 0,5%; японська єна – 0,4%.

Джерело: НБУ

В кошику цінних паперів в резервах НБУ майже 87% складають папери з рейтингом категорії АА; майже 13% - це папери з найвищим із можливих рейтингом ААА. І ще 0,8% складають папери з рейтингом А.

Варто зазначити, що цінні папери з рейтингом в діапазоні від ААА до А – це найнадійніші з можливих боргові зобов’язання.

Джерело: НБУ

Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, трохи перевищили 39 млрд доларів. У травні вони знизилися на 7,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж травня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, це операції Національного банку на валютному ринку України. НБУ продав 3,087 млрд доларів та викупив до резервів 11,1 млн доларів.

По-друге, це надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 143,1 млн доларів. З цієї суми:

123,1 млн – від розміщення валютних ОВДП;

20 млн – від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 412,3 млн доларів, з яких:

309,1 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

42,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

30,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

21,3 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

8,3 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів.

По-третє, це переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У травні їх вартість збільшилася на 216,1 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів НБУ забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.