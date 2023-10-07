Що таке ПТСР? Як з ним боротися та чи можна вилікували

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) буває як у військових, так і в цивільних. Він виникає після травматичних для психіки подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я у Facebook.

Що таке ПТСР

Це порушення психологічного стану, що може розвитися після пережитих травматичних подій. Стресовий розлад буває у людей різного віку та статі. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події. Зазвичай вони з'являються протягом трьох місяців.

Головні симптоми: гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із пам'яттю та емоційною сферою.

У кого буває ПТСР:

ветерани війни, військові;

цивільні, які перебували або все ще перебувають в зоні бойових дій;

жертви сексуального та фізичного насильства;

полонені та жертви катування;

свідки терактів;

люди, які перебували в зоні стихійного лиха;

люди, які знаходяться в кризових ситуаціях, що можуть травмувати психіку.

Чи можна вилікувати ПТСР

Фахівці наголошують, що посттравматичний стресовий розлад підлягає лікуванню. У разі появи перших симптомів потрібно як можна швидше звернутися до сімейного лікаря. Перед початком лікування лікар повинен провести ретельну перевірку, а потім спрямувати до психолога чи психіатра.

"Пам'ятайте, ПТСР піддається лікуванню навіть через багато років після травмуючої події, тому ніколи не пізно звернутися по допомогу", - наголошує НСЗУ.

Нагадаємо, раніше МОЗ опублікував номери "гарячих ліній" психологічної підтримки.

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