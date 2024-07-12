Що таке лімузин: транспорт для обраних

Лімузином у вітчизняному мовному просторі часто називають будь-який великий легковий автомобіль – у тому числі й ті, що насправді є седанами, універсалами, фастбеками та кабріолетами. У народному розумінні, на додачу до розміру, лімузин має бути ще щедро укомплектованим. Але насправді у класичного лімузина є тільки одна видова ознака.

Що таке кузов лімузин

Щоб дізнатися, чи є машина справжнім лімузином, достатньо заглянути всередину і з’ясувати, чи є в ній перегородка між водійським сидінням і рештою салону. Якщо є – вважайте, вам пощастило: ви побачили такий доволі рідкісний тип кузову як лімузин. Ну і звісно, це має бути машина с архітектурою кузову типу седан і з достатньо великим простором для задніх пасажирів.

Певно, саме через розміри класичні американські таксі типу Yellow Cab вважати лімузинами нікому не спадає на думку. В них хоч і є перегородка позаду передніх крісел, але на задньому дивані пасажирам доволі тісно – в першу чергу в ногах, бо колісна база седанів, м’яко кажучи, стандартна. Та й перегородка та, чесно кажучи, має зовсім інше призначення, аніж в справжньому лімузині.

Які бувають лімузини

Лімузин народився у ту пору, коли фінансово спроможний покупець автомобіля замовляв собі окремо шасі (ходову частину з мотором) і окремо кузов. Найбільш пихаті пани не бажали їздити в одному просторі з людиною нижчої касти – шофером, тому просили зробити їм машину з просторим пасажирським салоном, в якому не буде водія. Для них водія всадили попереду комфортабельної пасажирської кабіни, під дахом-козирком. І в цьому на ті часи не було нічого дивного – схожим чином сидів візник у кареті, тільки ніякого даху він не мав.

Але з часом автомобілі отримали повністю закритий кузов, але що відокремити водія, позаду нього встановили прозору перегородку. Так драйвер опинився немов у своїй кабіні, а господарі – у своїй, при тому що зовні машина мала цільний образ, без окремого водійського кокпіта. Горішня скляна частина перегородки часто опускається, але часто спілкування з водієм відбувається не через опущене скло, а через переговорний пристрій – до речі, в класичному варіанті з телефонною трубкою.

Сьогодні кузов лімузин в його ортодоксальному розумінні зберігся як транспорт для обраних – для перших осіб держав, високих гостей під час офіційних візитів державного рівня, ну і для дуже заможних громадян, які можуть дозволити собі утримання такої машини і персонального водія високої кваліфікації. Такі автомобілі як правило будуть у різного роду придворних ательє на базі великих серійних седанів.

Не зовсім лімузини

В наш час люди, не завжди обізнані в тонкощах автомобільної справи, називають лімузинами довгі автомобілі, призначені для розважальних поїздок. Насправді ці машини правильно було б називати стретч – від англійського слова розтягувати.

Ці продовжні багатомісні машини для прокату на випадок весілля та інших подібних урочистостей будують поштучно на базі і седанів, і позашляховиків, і мікроавтобусів. Перегородка за водійським сидінням в них є, але вважати їх справжніми лімузинами не варто, хіба що коли йдеться про базову машину з кузовом седан.

Коротко

Дозволимо собі зауважити, що коли вже ми в тій чи іншій формі всі стали користувачами автомобілів, варто було б кожному знати основні типи їхніх кузовів. Насправді в кузовній класифікації немає нічого складного, але є своя логіка і навіть краса. Обіцяємо наступного разу підготувати розповідь про основні типи кузовів, якими користуються українські громадяни і трохи про ті, які вже пішли в історію.