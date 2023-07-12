Що таке альткоїни? Які існують альтернативні активи окрім біткоїна

Створення у 2008 році біткоїну (BTC) проклало шлях до розробки тисяч інших криптовалют, альтернативних до біткоїна (альткоїнів).

Розробники альтернативних монет намагались удосконалити першу криптовалюту. Наприклад, спростити блокчейн чи прискорити транзакції.

Одним із перших альткоїнів вважається Litecoin — однорангова криптовалюта та глобальна платіжна мережа. На відміну від BTC, на момент запуску пропускна здатність Litecoin була вчетверо вищою, а для шифрування використовувався новий алгоритм.

Саме на базі Litecoin у 2013 році була створена ще одна популярна монета — Dogecoin. Завдяки механізму фіксованої емісії, бізнесмен та винахідник Ілон Маск вважає Dogecoin найкращою криптовалютою.

Загалом у топ альткоїнів за капіталізацією на сьогодні входять Ethereum (ETH) та Tether (USDT). Також популярні проєкти з галузі децентралізованих фінансів (DeFi). Наприклад, Avalanche (AVAX).

Типи альткоїнів

Є багато типів альткоїнів, оскільки це будь-яка криптовалюта, яка не є біткоїном. Ось декілька з найпопулярніших:

Стейблкоїни (стабільні монети) — альткоїни, ціна яких прив’язана до іншого, більш стабільного, активу. Наприклад, до традиційних валют (долар США, євро тощо), чи товарних цінностей (наприклад, золота). Тобто стейблкоїни можуть мати резерв у державній валюті. Один із найвідоміших стейблкоїнів — криптовалюта USDT від Tether.

Мемкоїни — альткоїни, на створення яких надихнули інтернет-меми. На відміну від біткоїна, випуск якого обмежений, мемкоїни випускають масово. Водночас їхня цінність найбільше залежить від спільноти. Одним з яскравих прикладів мемкоїнів є вже вищезгаданий Dogecoin.

Службові токени — категорія альткоїнів, що надають користувачам доступ до товарів і послуг певної компанії у будь-якій конкретній мережі блокчейну. Наприклад, Filecoin — службовий токен, використовується для покупки місця в однойменній мережі блокчейну для зберігання файлів. Отже, мережа Filecoin є своєрідною децентралізованою версією популярних платформ хмарного зберігання.

Також популярними типами альткоїнів є монети з фокусом на конфіденційності (наприклад, Monero і Zcash), які пропонують вищий рівень приватності, ніж біткоїн, а також альткоїни з фокусом на швидкості та масштабованості (Litecoin і Bitcoin Cash), які пропонують швидші та більш ефективні транзакції.

Ще одна різновидність альткоїнів — криптовалюти популярних криптобірж, на кшталт Bitfinex або WhiteBIT. Наприклад, токен WBT, який у 2022 році запустила криптобіржа WhiteBIT, одразу ж привернув увагу аналітиків та інвесторів. Він повністю інтегрований у всі сервіси WhiteBIT, що полегшує взаємодію користувачів на платформі та дає можливість розвивати блокчейн-екосистему.

Ключовими перевагами для тримачів WBT на біржі є:

Підвищена відсоткова ставка за реферальною програмою (до 50%);

Зниження торговельних комісій;

Безоплатне щоденне зняття токенів ERC20 та ETH;

Безоплатні щоденні перевірки AML;

Інтеграція з поточними та майбутніми продуктами WhiteBIT та багато іншого.

Альткоїни проти біткоїна

Біткоїн та альткоїни дуже схожі, адже працюють за схожим принципом. Водночас в них є багато відмінностей.

Одна з головних відмінностей полягає в їх технології використання. Наприклад, деякі альткоїни дають змогу використовувати смартконтракти та децентралізовані застосунки, що робить їх більш гнучкими для використання у різних галузях.

Деякі альткоїни також пропонують вищий рівень конфіденційності, швидкість обробки транзакцій або надійність, ніж біткоїн.

Крім того, ринок альткоїнів є більш різноманітним та менш стабільним, ніж ринок біткоїна. Це пов'язано з тим, що більшість альткоїнів мають менший обсяг ринку та меншу капіталізацію порівняно з біткоїном. Це робить їх більш вразливими до волатильності та змін на ринку криптовалют.

Переваги альткоїнів

Є поширена думка, що альткоїни — це покращена версія першої криптовалюти. Наприклад, альткоїни простіше видобувати: якщо вони використовують інший алгоритм консенсусу, ніж Proof-of-Work, то видобуток потребує набагато менше енергії. Збори за перекази альткоїнів теж можуть бути нижчі.

Функціональність кожного альткоїна також відрізняється, що робить їх унікальними. Наприклад, Po.et створений для платформи, де творчі люди та видавці працюють над своїм ліцензуванням. Транзакція Dash обробляється лише одну секунду тощо.

Недоліки альткоїнів

Найбільший недолік альткоїнів — вони не мають достатнього впливу. Найпопулярнішою криптовалютою досі залишається біткоїн, друга за капіталізацією криптовалюта — Ethereum. Решта 20 тисяч альткоїнів займають менше ніж 40% частки ринку. Це впливає на їхню вартість.

Також у порівнянні з біткоїном, альткоїнами складніше розрахуватися за товари чи послуги, оскільки рівень їхнього прийняття нижче, ніж у першої криптовалюти.