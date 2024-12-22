Що сказав Усик одразу після бою з Ф'юрі: перші слова українця з рингу вразили всіх

Перші слова Усика після бою з Ф'юрі

"Я переміг. Сьогодні важливий день для мене - мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд", - сказав Усик.

Але це не все.

"Я хочу присвятити цю перемогу для своєї матусі - Надії Петрівни - і всім матерям України", - також сказав він.

На питання, що має Усик зробити ще в боксі, він відповів: "Я хочу більше".ʼ

Реакцією публіки на слова українського боксера були гучні оплески і схвальні вигуки на підтримку Олександра.

Зауважимо, що прямо на рингу у Усика попросив реванш Даніель Дюбуа. Українець сказав, що готовий.

Усик також подякував голові Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейху за організацію цього бою.

"Ваша високоповажність, дуже дякую за те, що ви робите. Це дуже важливо для мене та для моєї країни. Дякую", - сказав Усик.

Разом з тим Фʼюрі відмовився від коментарів після реваншу з Усиком. Британець одразу після оголошення результату бою пішов з рингу.

Зазначимо, що бій-реванш пройшов усі 12 раундів і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів - тричі 116:112.

У першому поєдинку між боксерами, який відбувся 18 травня в Ер-Ріяді, Усик переміг роздільним рішенням суддів. Він забрав титул WBC у британця і став абсолютним чемпіоном світу, але згодом відмовився від титулу IBF.

Це сьомий бій Усика в хевівейті та четвертий захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі.