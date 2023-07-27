На що Росія може зробити ставку у разі масованих атак взимку: думка Ігната

"Ми маємо вже досвід осінньо-зимового періоду щодо застосування противником ударних БПЛА та ракет великої кількості. Це "Калібри" і ракети Х-101, Х-555", - сказав Ігнат.

За його словами, з вересня по березень українськими силами ППО було збито приблизно 750 дронів і 750 ракет. Речник наголосив, що на це пішло багато засобів.

Ігнат зазначив, що зараз росіяни не мають такої великої кількості ракет. Вони їх виготовляють, але не можуть відновити той весь запас, який використали. Однак, за його словами, готуватися потрібно.

"Адже ті ж ракети Х-101 чи Х-555, якими атакували вчора, вони не застосовували місяць. Мабуть, вони місяць їх виготовляли. За даними Генштабу, в загальному десь 100 ракет на місяць вони виготовляють. Я маю на увазі далекобійних, високоточних. Ну і з них повітряного базування десь половина чи 60. Тож можна приблизно підрахувати, скільки вони можуть виготовити й застосувати", - розповів речник.

На його думку, Росія буде робити більшу ставку на дрони-камікадзе, які дешевші та простіші у виробництві.

"Але ракети теж будуть вироблятися і до цього треба готуватися. Наше завдання посилитися якомога більшою кількістю засобів ППО, які дають партнери", - наголосив Ігнат.

Як швидко Росія виготовляє ракети

У травні заступник начальника військової розвідки Вадим Скибицький у коментарі РБК-Україна розповів, що Росія запускає зовсім нові ракети, які випустили в I кварталі 2023 року.

За оцінками ГУР, нинішні темпи дозволяють росіянам щомісяця виробляти близько 25 "Калібрів", 35 одиниць Х-101, два "Кинджали" та до 5 балістичних "Іскандерів". Ще в березні розвідка говорила про запас ракет у 15% від довоєнного та переконувала, що цього вистачить на не більше двох масованих атак на місяць порівняно із запусками по сотні одиниць минулої осені та взимку.

На початку 2023 темпи російського виробництва оцінювалися в 30 одиниць Х-101 і до 20 "Калібрів" на місяць. Це означає, що противнику вдалося збільшити випуск окремих видів ракет приблизно на 15-20%.

А з урахуванням того, що до війни в Росії за рік виробляли лише по 120 крилатих ракет "Калібр" та Х-101, то в порівнянні з показниками "мирного часу" темпи щодо "Калібрів" зросли у 2,5 раза, а щодо Х-101 - 3,5 і більше.