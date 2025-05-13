Що робити Україні, якщо Путін не приїде до Стамбула: думка експерта

Україна має бути готова, що російський диктатор Володимир Путін не приїде на зустріч до Стамбулу. Однак Києву важливо не йти на поступки та продовжувати наполягати на зустрічі на рівні президентів, аби зберегти ініціативу.

"Як на мене, (візит Путіна до Стамбулу - ред.) виглядає менш вірогідним, ніж візит Трампа (президента США - ред.). Бо поки що заяви від росіян дуже розмиті. Пєсков сказав, що Кремль оголосить представників РФ, як тільки Путін "вважатиме за потрібне". На секунду, вже сьогодні 13 число, якби. А коли (оголосить - ред.)? А який це їхній рівень має бути?", - заявив політолог.

Зустріч лише на рівні президентів

На його думку, Кремль захоче в останній момент сказати, що когось відправить, бо це ж "технічна частина". Росіяни можуть заявити, що коли буде рішення про перемир'я, то лише тоді зустрінуться російський диктатор Володимир Путін і український президент Володимир Зеленський особисто.

"Але нам, звісно ж, не можна йти на цей крок, на пониження. Тому що, знову ж таки, ми перехопили ініціативу, коли ми говорили про цей ультиматум, потім росіяни перебили це тим, що запропонували прямі перемовини одразу. Ми спочатку говорили, що має бути припинення вогню, але окей, якщо так, ми підвищуємо ставку і зустріч тільки на рівні президентів", - додав Несвітайлов.

Складна комунікаційна стратегія

Політолог вважає, що Україні не можна погоджуватися на перемовини технічними групами, бо це буде означати, що Росія перехопила ініціативу. Києву така позиція не підходить. І якщо Кремль вирішить відправити лише радників, можуть виникнути проблеми.

"Нам потрібно придумати гарну комунікаційну стратегію. Дивіться, нам просто потрібно робити паралельні треки, якщо Путін скаже ні, то ми маємо бути готовими. Зеленський приїде в Стамбул, зайде в якусь залу, умовно скаже, що "Тут мав бути Путін, його немає, ось порожнє місце. Мовляв" Я тут, а ти не приїхав і посилаєш якихось людей. Я знаю, що вирішуєш тільки ти", - запропонував експерт.

Однак він упевнений, що Україні так чи інакше треба буде поїхати в Туреччину, буде там Путін, чи не буде, але, звісно, не зустрічатися з якимись іншими представниками.