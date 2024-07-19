Що робити, щоб не втомлюватись за кермом: поради для водіїв

Водій за кермом автомобіля втомлюється по-особливому, не так як під час важкої фізичної роботи. Але втома є втома, і розсіяна увага драйвера призводить до важких наслідків. Тож відповідальному водієві треба дбати про збереження концентрації. Що для цього слід робити?

В сучасних легкових автомобілях багато зроблено для того, щоб керування ними сприймалося не як робота, а як невимушені і природні дії. Це добре, але загрозливі ситуації навколо машини виникають незалежно від того, наскільки комфортно почувається водій – і на них треба реагувати тієї ж миті. Чого не зможе зробити втомлена людина за кермом.

Зручна посадка

Довге підтримування тіла у незручному положенні не залишається без наслідків – втомлюються певні групу м’язів, водій відволікається від дороги, час від часу підсвідомо намагаючись змінити позу. Розберіться, чому вам незручно, адже є затверджені фахівцями з ергономіки схеми посадки за кермом, і всі автомобілі давно будуються з урахуванням цих рекомендацій. Швидше за все, ви звикли до неправильної посадки і тримаєте налаштування водійського крісла і керма в неоптимальному положенні.

Гарний огляд

Брудне лобове скло дуже впливає на зір водія – очі передчасно втомлюються, намагаючись сфокусуватись на більш далеких об’єктах через пелену сухих комах і розводів від старих двірників. Особливо страждають очі в темну пору доби, коли забруднення на лобовому склі підсвічуються зустрічними фарами. Скло треба ретельно мити, причому з обох боків. І не забувайте про чистоту дзеркал заднього огляду.

Справне авто

Не всі знають що на почуття водія впливає надмірний шумовий фон, тому слідкуйте за станом вихлопної системи: нав’язливе бубоніння дірявого глушника передчасно знижує уважність. Те саме можна сказати і про постійне стукотіння ходової частини на нерівній дорозі. Гучна музика – теж не найкращий супутник водія, хоча деякі вважають, що вона відганяє сонливість.

Розумний маршрут

Завантажена транспортом ділянка шляху, особливо швидкісного, висмоктує сили з водія моральні і фізичні сили. Звісно, психологи мають для цього інше формулювання, але суть одна: перед далекою поїздкою варто сісти перед картою маршруту і спланувати його так, щоб уникнути стояння в заторах, постійного лавірування між вибоїн, тривалого повільного руху за неквапливими вантажівками без можливості обгону тощо.

З іншого боку, той, хто їздив багатосмуговими автобанами за кордоном, погодиться, що тривалий рух при 130 км/год у щільному потоці транспорту теж певною мірою напружує. Одне слово, підбирайте маршрут не тільки з точки зору економіії часу і пального, а й з оглядом на фактор втоми і відповідно, безпеки.

Сторонні справи

Якщо дорога далека, понад 300 – 400 км, щоб не накопичувати втому на останні десятки – сотні кілометрів, слід кожні півтори-дві години зупинятись для відпочинку. Під час якого виходити з машини і перемикатись на сторонні справи: огляд краєвиду, дрібний шопінг, смакування кави та інші доступні на цей момент відволікаючі дії.

Коротко

Дієвий рецепт уберегти себе від швидкої втоми за кермом – не сідати за кермо вже втомленим. І перед робочим днем (якщо ви водій-професіонал), і перед тривалою поїздкою (якщо ви любитель) треба добре виспатись та не займатись справами, які потребують великих фізичних зусиль чи напруження зору. І психологічно водієві треба налаштувати себе так, що на найближчі години саме дорога є головним його завданням, яке треба виконати якісно.