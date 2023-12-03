Що робити при підозрі на травму кінцівки: МОЗ дало поради
Міністерство охорони здоров'я України дало рекомендації, як діяти у разі травми кінцівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Дії залежить від виду перелому. Спочатку потрібно надати людині домомедичну допомогу. Дотримуйтесь алгоритму:
- Оцініть обстановку. Переконайтеся, що вам та потерпілому нічого не загрожує.
- Заспокойте постраждалого. Поясніть йому, що ви робитимете.
- Зателефонуйте у швидку допомогу. Повідомте диспетчера, що сталося.
- Дотримуйтесь вказівок диспетчера.
Далі визначте вид перелому.
При відкритому переломі
Якщо перелом відкритий, то тут буде рана, яка може кровоточити. Також пошкоджена кінцівка може бути рухомою або деформованою. У такому разі потрібно:
- розрізати одяг та оглянути рану;
- якщо є кровотеча, потрібно зупинити її. Для цього можна накласти джгут або пов'язку, що давить, вище рани;
- після зупинки кровотечі на рану накласти чисту пов'язку;
- покласти травмовану людину у зручне становище, яке не завдаватиме їй болю;
- якщо ви вмієте знерухомлювати пошкоджену кінцівку (і пройшли відповідне навчання) – то зробіть це. Якщо ж не вмієте, то не чіпайте її;
- укрити людину покривалом або ковдрою, щоб вона не замерзла;
- залишатися поруч із травмованою людиною та стежити за її станом до прибуття лікарів;
- Якщо стан травмованої людини погіршиться до швидкої приїзду, знову зателефонуйте за номером 103.
При закритому переломі
Закритий перелом – це коли кістка зламана, але шкіра не пошкоджена. Він може супроводжуватися болем, деформацією кінцівки, її нерухомістю чи незвичайною рухливістю. Також може з'явитися синець та набряк. У такому разі потрібно:
- покласти травмовану людину у зручне положення;
- якщо ви вмієте знерухомлювати пошкоджену кінцівку (і пройшли відповідне навчання) – то зробіть це. Якщо ж не вмієте, то не чіпайте її;
- укрити людину покривалом або ковдрою, щоб вона не замерзла;
- залишатися поруч із травмованою людиною та стежити за її станом до прибуття лікарів;
- Якщо стан травмованої людини погіршиться до швидкої приїзду, знову зателефонуйте за номером 103.
Якщо людина непритомна і не дихає, починайте робити їй штучне дихання та масаж серця.
"Якщо ви стали свідком травмування іншої людини – не проходьте повз нього, а якщо допомога потрібна вам – не соромтеся попросити про неї. Будьте здорові", - повідомляє МОЗ.
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