Що робити при підозрі на травму кінцівки: МОЗ дало поради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ .

Дії залежить від виду перелому. Спочатку потрібно надати людині домомедичну допомогу. Дотримуйтесь алгоритму:

Оцініть обстановку. Переконайтеся, що вам та потерпілому нічого не загрожує. Заспокойте постраждалого. Поясніть йому, що ви робитимете. Зателефонуйте у швидку допомогу. Повідомте диспетчера, що сталося. Дотримуйтесь вказівок диспетчера.

Далі визначте вид перелому.

При відкритому переломі

Якщо перелом відкритий, то тут буде рана, яка може кровоточити. Також пошкоджена кінцівка може бути рухомою або деформованою. У такому разі потрібно:

розрізати одяг та оглянути рану;

якщо є кровотеча, потрібно зупинити її. Для цього можна накласти джгут або пов'язку, що давить, вище рани;

після зупинки кровотечі на рану накласти чисту пов'язку;

покласти травмовану людину у зручне становище, яке не завдаватиме їй болю;

якщо ви вмієте знерухомлювати пошкоджену кінцівку (і пройшли відповідне навчання) – то зробіть це. Якщо ж не вмієте, то не чіпайте її;

укрити людину покривалом або ковдрою, щоб вона не замерзла;

залишатися поруч із травмованою людиною та стежити за її станом до прибуття лікарів;

Якщо стан травмованої людини погіршиться до швидкої приїзду, знову зателефонуйте за номером 103.

При закритому переломі

Закритий перелом – це коли кістка зламана, але шкіра не пошкоджена. Він може супроводжуватися болем, деформацією кінцівки, її нерухомістю чи незвичайною рухливістю. Також може з'явитися синець та набряк. У такому разі потрібно:

покласти травмовану людину у зручне положення;

якщо ви вмієте знерухомлювати пошкоджену кінцівку (і пройшли відповідне навчання) – то зробіть це. Якщо ж не вмієте, то не чіпайте її;

укрити людину покривалом або ковдрою, щоб вона не замерзла;

залишатися поруч із травмованою людиною та стежити за її станом до прибуття лікарів;

Якщо стан травмованої людини погіршиться до швидкої приїзду, знову зателефонуйте за номером 103.

Якщо людина непритомна і не дихає, починайте робити їй штучне дихання та масаж серця.

"Якщо ви стали свідком травмування іншої людини – не проходьте повз нього, а якщо допомога потрібна вам – не соромтеся попросити про неї. Будьте здорові", - повідомляє МОЗ.

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