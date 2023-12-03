Что делать при подозрении на травму конечности: Минздрав дал советы
Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, как поступать в случае травмы конечностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОЗ.
Действия зависят от вида перелома. Сначала нужно оказать человеку домедицинскую помощь. Следуйте алгоритму:
- Оцените обстановку. Убедитесь, что вам и пострадавшему ничего не угрожает.
- Успокойте пострадавшего. Объясните ему, что вы будете делать.
- Позвоните в скорую помощь. Сообщите диспетчеру, что случилось.
- Следуйте указаниям диспетчера.
Далее определите вид перелома.
При открытом переломе
Если перелом открытый, то в этом месте будет рана, которая может кровоточить. Также поврежденная конечность может быть неестественно подвижной или деформированной. В таком случае нужно:
- разрезать одежду и осмотреть рану;
- если есть кровотечение, нужно его остановить. Для этого можно наложить жгут или давящую повязку выше раны;
- после остановки кровотечения, на рану наложить чистую повязку;
- положить травмированного человека в удобное положение, которое не будет причинять ему боль;
- если вы умеете обездвиживать поврежденную конечность (и прошли соответствующее обучение) - то сделайте это. Если же не умеете, то не трогайте ее;
- укрыть человека покрывалом или одеялом, чтобы он не замерз;
- оставаться рядом с травмированным человеком и следить за его состоянием до прибытия врачей;
- если состояние травмированного человека ухудшится до приезда скорой, снова позвоните по номеру 103.
При закрытом переломе
Закрытый перелом - это когда кость сломана, но кожа не повреждена. Он может сопровождаться болью, деформацией конечности, ее неподвижностью или необычной подвижностью. Также может появиться синяк и отек. В таком случае нужно:
- положить травмированного человека в удобное положение;
- если вы умеете обездвиживать поврежденную конечность (и прошли соответствующее обучение) - то сделайте это. Если же не умеете, то не трогайте ее;
- укрыть человека покрывалом или одеялом, чтобы он не замерз;
- оставаться рядом с травмированным человеком и следить за его состоянием до прибытия врачей;
- если состояние травмированного человека ухудшится до приезда скорой, снова позвоните по номеру 103.
Если человек без сознания и не дышит, начинайте делать ему искусственное дыхание и массаж сердца.
"Если вы стали свидетелем травмирования другого человека – не проходите мимо, а если помощь нужна вам – не стесняйтесь попросить о нем. Будьте здоровы", - сообщает МОЗ.
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