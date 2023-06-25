Що робити в перші хвилини у випадку ядерного вибуху та де краще сховатись (інфографіка)

У випадку ядерного вибуху є велика ймовірність, що інтернет та зв'язок не працюватимуть, а сам момент вибуху може застати, наприклад, на вулиці, в приміщенні чи в авто. Що робити в кожному з випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dovidka.info.
Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.
Лягайте на землю. Спробуйте знайти в секундній доступності заглиблення або виступ, за яким можна сховатись від ударної хвилі та уламків.
Спробуйте закрити всі відкриті частини тіла: ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкладіть руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань.
По можливості, прикрийте вуха навушниками - це захист від баротравми.
Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них. Однак ці підручні засоби не можуть повністю захистити від внутрішнього опромінення. Тому важливо якнайшвидше потрапити в укриття.
Вибір укриття: особливості
Бігти в укриття треба враховуючи напрям вітру. Якщо він дме з епіцентру вибуху – пересувайтесь перпендикулярно (ліворуч або праворуч) напряму вітру. В іншому випадку - рухайтесь проти вітру.
"Головний критерій пошуку укриття - хвилинна доступність. Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, найкраще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей", - йдеться в повідомленні.
Переконайтесь, що в приміщення не потрапляє повітря. Закрийте всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач. За можливості перейдіть у кімнату, де немає вікон.
Залишайтесь в укритті впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації. Аби не пропустити інструкції, не вимикайте радіоприймач або інший засіб зв’язку.
Не їжте й не торкайтесь нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення.
Якщо члени вашої сімʼї на момент застосування ядерної зброї були в іншому укритті, вони мають залишитись там, доки не буде дозволу покинути його.
Тримайте своїх домашніх тварин усередині укриття.
Не вживайте водопровідну воду до отримання відповідного повідомлення про її безпечність.
Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.
Зупиніть автомобіль на безпечній частині дороги.
Закрийте всі вікна, двері, люки та будь які отвори, перекрийте потік повітря ззовні.
Прийміть захисну позу (закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна).
По можливості, прикрийте вуха навушниками — це захист від баротравми.
Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них, поки не опинитесь в укритті: це має захистити вас від потрапляння радіонуклідів в організм.
Після вибуху негайно треба знайти укриття. Головний критерій – хвилинна доступність. Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, найкраще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.
Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україні в лютому 2022 року. Вже неодноразово повідомлялося, що на території станції окупанти тримають особовий склад і техніку, а також замінували її.
22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть розмірковувати над скоєнням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС. Таку заяву він зробив після наради з представниками ГУР та СБУ. Президент нагадав, що РФ використовує Запорізьку атомну станцію як елемент своєї агресії.
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