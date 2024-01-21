Що робити, якщо втратили гаджет: поради від кіберполіції

У сучасному світі важко представити людину, яка немає гаджетів та не зберігає всі важливі дані в них. Однак трапляється, що гаджети губляться чи їх крадуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції в Telegram.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися таких дій у разі крадіжки мобільного телефону:

Зверніться до оператора мобільного зв'язку та заблокуйте SIM-карту. Це запобіжить доступу до вашого облікового запису та особистих даних.

Це запобіжить доступу до вашого облікового запису та особистих даних. Завершіть усі активні сеанси в облікових записах. Це допоможе захистити ваші акаунти від несанкціонованого доступу.

Це допоможе захистити ваші акаунти від несанкціонованого доступу. Змініть паролі до облікових записів Apple ID, Google, соціальних мереж, месенджерів, поштових скриньок та онлайн-банкінгу. Використовуйте складні паролі, які не можна легко вгадати.

Використовуйте складні паролі, які не можна легко вгадати. Налаштуйте двофакторну автентифікацію. Це додатковий рівень захисту, який ускладнить доступ до ваших акаунтів.

Це додатковий рівень захисту, який ускладнить доступ до ваших акаунтів. Залежно від ситуації, заблокуйте або видаліть всі дані на пристрої. Це допоможе запобігти втраті особистої інформації.

Якщо ви стали жертвою крадіжки, негайно зверніться до поліції за номером 102 або 112.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що робити туристам, якщо в них вкрали гроші чи речі у готелі за кордоном.

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