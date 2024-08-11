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Що робити, якщо відмовляють у е-рецепті: відповідь МОЗ

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Цифровізація медицини значно спростила процес отримання ліків завдяки електронному рецепту. Цей зручний інструмент дозволяє уникнути зайвих візитів до лікаря, якщо немає термінової потреби.

Проте, доцільність візиту визначає сам лікар, і його рекомендації слід враховувати.

Як отримати ліки за електронним рецептом

  1. Консультація з лікарем: Перш ніж отримати електронний рецепт, зверніться до лікаря. На прийомі ви можете вибрати між електронним та паперовим рецептом. Е-рецепт може виписати лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній або приватній клініці, а також лікар-ФОП.

  2. Формування рецепта: Лікар створить електронний рецепт, зазначивши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції щодо прийому ліків.

  3. Отримання СМС: Ви отримаєте СМС з номером рецепта та унікальним кодом підтвердження. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар може надати друковану інформаційну пам’ятку.

  4. Придбання ліків: Ліки за е-рецептом можна отримати в будь-якій аптеці, яка працює в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

  5. Термін дії рецепта: Рецепт можна погасити в аптеці протягом 90 днів або 10 днів залежно від групи ліків. Для погашення достатньо вказати фармацевту номер рецепта та код погашення.

Що робити, якщо лікар відмовляє у виписці електронного рецепта

  1. Відсутність декларації: Наявність декларації з сімейним лікарем не є обов’язковою для отримання е-рецепта. Важливо, щоб пацієнт був зареєстрований в ЕСОЗ. Якщо лікар відмовляє у виписці рецепта, зверніться до керівника медичного закладу. У разі потреби, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ (1677).

  2. Фізичний прийом: Хоча електронний рецепт дозволяє уникнути непотрібних візитів, лікар може наполягати на фізичній консультації. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря, але повідомте про свою ситуацію, якщо це не є терміновим випадком.

  3. Проблеми з інтернетом або енергозабезпеченням: Якщо у медичному закладі є проблеми з підключенням до інтернету або нестабільне енергозабезпечення, лікар може виписати паперовий рецепт, якщо ви купуєте ліки власним коштом. Наркотичні ліки відпускаються виключно за е-рецептом.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам ефективно використовувати переваги електронного рецепта і уникнути зайвих ускладнень.

Раніше повідомлялося, що підписати декларацію з сімейним лікарем можна онлайн.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЕ-рецепт