Що робити, якщо ваше авто забрав евакуатор: адвокат пояснив алгоритм дій для водіїв

Адвокат зазначає, що відповідно до законодавства, транспортний засіб підлягає примусовій евакуації, якщо він припаркований із порушенням правил дорожнього руху та створює суттєві перешкоди для інших учасників руху. У Києві, наприклад, за це відповідають патрульна поліція та муніципальні інспектори з паркування.

Якщо фіксується порушення правил зупинки або стоянки, інспектор складає протокол і викликає евакуатор. Автомобіль доставляють на штрафмайданчик, а водію доводиться сплачувати штраф та вартість транспортування, щоб повернути своє авто.

Як забрати авто зі штрафмайданчика

Найшвидший спосіб повернути евакуйований автомобіль - скористатися шерингом документів через "Дію" у застосунку "Київ Цифровий", якщо це трапилося у столиці. Це дозволяє значно зекономити час.

Для того, аби повернути автомобіль:

визначте, на якому штрафмайданчику знаходиться ваше авто;

приїдьте туди у робочий час;

покажіть QR-код поліцейському для перевірки оплати штрафів;

отримайте свій автомобіль.

Якщо у вас немає застосунку "Київ Цифровий", перевірити місцезнаходження евакуйованого автомобіля можна такими способами:

контактний центр КМДА - зателефонуйте за номером 1551, щоб дізнатися, чи була машина евакуйована інспекцією з паркування та куди її відвезли;

- зателефонуйте за номером 1551, щоб дізнатися, чи була машина евакуйована інспекцією з паркування та куди її відвезли; патрульна поліція - зверніться за номером 102 або на гарячу лінію патрульної поліції (044) 287-82-82. Черговий повідомить, де знаходиться авто та які дії необхідно виконати для його повернення.

Адреси штрафмайданчиків у Києві:

вул. Гната Хоткевича, 20-Б;

вул. Мрії, 19;

Залізничне шосе, 9.

Графік роботи штрафмайданчиків:

понеділок - п’ятниця: 09:00 - 21:00;

субота - неділя: 11:00 - 21:00.

Більше інформації можна знайти за контактними номерами Управління (Інспекції) з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва: +38093 093 57 27; +38044 366 63 27 (з питань оплати штрафів інспекторів з паркування).

Відповіді на поширені запитання можна знайти в онлайн "Контактний центр міста Києва 1551" у розділі "Питання-відповіді. Паркування", де також вказані адреси штрафмайданчиків та їхній розклад.

Як оскаржити незаконну евакуацію авто

Якщо ваш автомобіль евакуювали неправомірно, ви маєте право оскаржити це рішення. Відповідальними за примусове переміщення транспортного засобу є інспектори з паркування або патрульні поліцейські, тож саме їхні дії можна оскаржити у встановленому порядку.

Перш ніж розпочати процедуру оскарження, Заворітний рекомендує сплатити всі необхідні квитанції та забрати автомобіль зі штрафмайданчика. Це допоможе уникнути додаткових витрат на його зберігання.

Далі слід звернутися за юридичною консультацією, оскільки такі спори часто потребують судового розгляду. Важливо зібрати всі докази неправомірності евакуації: фото- та відеоматеріали, свідчення очевидців, а також документи, що підтверджують законність вашого паркування.

Скаргу можна подати до відповідного органу місцевої влади або безпосередньо до суду. Якщо суд визнає евакуацію незаконною, ви зможете отримати компенсацію за неправомірно стягнені кошти.