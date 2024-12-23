Що робити, якщо примерзли двірники у машині: поради водіям

Картина для української зими доволі типова: поки машина відпочивала на парковці, її лобове скло вкрилося чи то кригою, чи то замерзлим снігом. Спроба змахнути цей панцир склоочисниками може закінчитись ремонтом, адже вони в такому випадку теж примерзають.

Про те, як не зіпсувати склоочисники у ранковій метушні, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Для початку давайте всі разом позаздримо (по-доброму) власникам автомобілів, яких названа проблема не стосується. Точніше, тим, хто завдяки наявності електрообігріву скла або бодай зони паркування щіток вирішує питання простим натискуванням кнопки.

Але і їм, і всім іншим треба затямити головне правило: не можна вмикати склоочисники, коли є підозра, що вони примерзли до скла. Тому що їхній привод може банально згоріти.

Чому погано, коли двірники примерзли до скла

Проблема прикутих до скла щіток у тому, що у двобої двірників з кригою переможеною стороною часто виявляється електромоторчик їхнього приводу. На багатьох сучасних машинах він не має електричного захисту від перевантаження (теплового реле чи запобіжника). Відтак, не в силах зрушити з місця пару поводків, двигунець виявляється немов заклиненим. Від чого перегрівається і або перегорає, або назавжди втрачає частину потужності через перегрів постійного магніта свого статора.

Причому підступність моменту у тому, що в багатьох випадках негайне повернення важеля-вимикача у положення "вимкнено" ситуації не виправляє: для знеструмлення приводу двірники повинні здійснити повний робочий хід вліво-вправо. Чого вони зробити не можуть через свій крижаний панцир. Щоб припинити знущання над приводом, можна тільки вимкнути запалення – але це завадить іншим заходам з розморожування.

Тому аби не потрапити у це замкнене коло, так важливо, побачивши, що лобове скло і щітки скуті кригою, діяти за певним алгоритмом. Який не тільки врятує склоочисники, а й пришвидшить розморожування вікон.

Що робити, коли двірники примерзли до скла

Відкривши машину, переконайтесь, що вимикач двірників стоїть у положенні "вимкнено";

Запускайте двигун;

Вмикайте опалення "на повну" і спрямовуйте весь потік повітря на лобове скло;

Якщо є електричний підігрів лобового скла або зони паркування щіток, активуйте його;

Чекайте кілька хвилин.

Якщо у вас під рукою є рідина-розморожувач для скла, зросіть нею зону склоочисників. Але якщо шар криги товстий, у кілька міліметрів, особливого ефекту це не дасть. А взагалі такі препарати демонструють найбільшу користь, якщо "заливати" їх зверху вікна безпосередньо на скло, через попередньо зроблену щілину у крижаному панцирі.

Чого не слід робити з примерзлими щітками

Нетерплячий водій своїми діями може зашкодити автомобілю. Тому не слід:

Намагатись зрушити двірники з місця, увімкнувши їх привод важелем (кнопкою) в салоні. Чим це загрожує, ми пояснювали вище;

Намагатися змістити чи відірвати щітки рукою. В такий спосіб легко порвати гумові вії щіток чи пошкодити їхні робочі кромки, які власне і прибирають воду;

Вмикати склоочищувач коли двірники вже відтанули, але скло ще вкрито кригою. Причина та же, що і в попередньому випадку;

Здирати кригу зі скла шкребком. Власне, це можна робити, але майте на увазі, що навіть пластиковий (або інший неметалевий) шкребок залишає на лобовому склі мікроподряпини. Які дуже заважають бачити дорогу при світлі зустрічних фар. Тож принаймні це не варто робити у зоні, через яку водій дивиться вперед.

Коротко

Майте витримку, не шкребіть скло і не смикайте двірники. Дуже часто саме взимку, долаючи якісь зимові перешкоди, водій залишає на машині відмітини, на ліквідацію яких пізніше, вже у літню пору, доводиться витрачати кошти і час. Тому краще не втручатись у природній процес відтаювання щіток і скла, ініційований опалювачем салону, електропідігрівом та дефростером-розморожувачем.