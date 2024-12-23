Что делать, если примерзли дворники в машине: советы водителям

Картина для украинской зимы довольно типичная: пока машина отдыхала на парковке, ее лобовое стекло покрылось то ли льдом, то ли замерзшим снегом. Попытка смахнуть этот панцирь стеклоочистителями может закончиться ремонтом, ведь они в таком случае тоже примерзают.

О том, как не испортить дворники в утренней суете, читайте в материале РБК-Украина .

Для начала давайте все вместе позавидуем (по-доброму) владельцам автомобилей, которых названная проблема не касается. Точнее, тем, кто благодаря наличию электрообогрева стекла или хотя бы зоны парковки щеток решает вопрос простым нажатием кнопки.

Но и им, и всем остальным надо запомнить главное правило: нельзя включать дворники, когда есть подозрение, что они примерзли к стеклу. Потому что их привод может банально сгореть.

Почему плохо, когда дворники примерзли к стеклу

Проблема прикованных к стеклу щеток в том, что в поединке дворников со льдом побежденной стороной часто оказывается электромоторчик их привода. На многих современных машинах он не имеет электрической защиты от перегрузки (теплового реле или предохранителя). Поэтому, не в силах сдвинуть с места пару поводков, движок оказывается словно заклиненным. От чего перегревается и либо перегорает, либо навсегда теряет часть мощности из-за перегрева постоянного магнита своего статора.

Причем коварство момента в том, что во многих случаях немедленный возврат рычага-выключателя в положение "выключено" ситуации не исправляет: для обесточивания привода дворники должны совершить полный рабочий ход влево-вправо. Чего они сделать не могут из-за своего ледяного панциря. Чтобы прекратить издевательство над приводом, можно только выключить зажигание - но это помешает другим мероприятиям по размораживанию.

Поэтому чтобы не попасть в этот замкнутый круг, так важно, увидев, что лобовое стекло и щетки скованы льдом, действовать по определенному алгоритму. Который не только спасет стеклоочистители, но и ускорит размораживание окон.

Что делать, когда дворники примерзли к стеклу

Открыв машину, убедитесь, что выключатель дворников стоит в положении "выключено";

Запускайте двигатель;

Включайте отопление "на полную" и направляйте весь поток воздуха на лобовое стекло;

Если есть электрический подогрев лобового стекла или зоны парковки щеток, активируйте его;

Подождите несколько минут.

Если у вас под рукой есть жидкость-размораживатель для стекол, оросите ею зону стеклоочистителей. Но если слой льда толстый, в несколько миллиметров, особого эффекта это не даст. А вообще такие препараты демонстрируют наибольшую пользу, если "заливать" их сверху окна непосредственно на стекло, через предварительно сделанную щель в ледяном панцире.

Чего не следует делать с примерзшими щетками

Нетерпеливый водитель своими действиями может навредить автомобилю. Поэтому не следует:

Пытаться сдвинуть дворники с места, включив их привод рычагом (кнопкой) в салоне. Чем это грозит, мы объясняли выше;

Пытаться сместить или оторвать щетки рукой. Таким образом легко порвать резиновые реснички щеток или повредить их рабочие кромки, которые собственно и убирают воду;

Включать стеклоочиститель когда дворники уже оттаяли, но стекло еще покрыто льдом. Причина та же, что и в предыдущем случае;

Сдирать лед со стекла скребком. Собственно, это можно делать, но имейте в виду, что даже пластиковый (или другой неметаллический) скребок оставляет на лобовом стекле микроцарапины. Которые очень мешают видеть дорогу при свете встречных фар. Поэтому по крайней мере это не стоит делать в зоне, через которую водитель смотрит вперед.

Коротко

Имейте выдержку, не скребите стекло и не дергайте дворники. Очень часто именно зимой, преодолевая какие-то зимние препятствия, водитель оставляет на машине отметины, на ликвидацию которых позже, уже в летнее время, приходится тратить средства и время. Поэтому лучше не вмешиваться в естественный процесс оттаивания щеток и стекол, инициированный отопителем салона, электроподогревом и дефростером-размораживателем.