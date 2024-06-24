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Що робити, якщо у базі "Оберіг" вказані некоректні дані: пояснення юриста

Якими можуть бути наслідки для людини за некоректні дані у базі "Оберіг" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В електронному реєстрі "Оберіг" зберігаються дані про військовозобов'язаних, призовників і резервістів, які необхідні для ведення військового обліку.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука, що робити, якщо у базі вказані некоректні дані і якими наслідками це може обернутись для військовозобов'язаного.

Що робити, якщо у базі Оберіг вказані некоректні дані

"Якщо у базі "Оберіг" вказані некоректні дані, необхідно подати письмову заяву до територіального центру комплектування з проханням виправити помилку", - пояснює юрист.

Для цього потрібно прийти у ТЦК з документами, що підтверджують правильність даних. Працівники військкомату мають виправити помилки у персональній інформації.

Зазначимо, що у цій базі вказується ПІБ особи, місце проживання, дата народження, сімейний стан, освіта, місце роботи, паспортні дані, номер ІПН, військово-облікова спеціальність, звання тощо. Доступ до роботи з базою мають кваліфіковані оператори.

Чи понесе громадянин відповідальність за некоректні дані у базі

"Якщо некоректні дані у базі "Оберіг" не є виною громадянина, то він не несе за це відповідальність. Однак варто вчасно звернутися для виправлення помилок, щоб уникнути можливих непорозумінь", - радить Франчук.

Некоректні дані можуть призвести до:

  • неправильного виклику до ТЦК. Наприклад, громадянина можуть викликати як призовника, хоча він має відстрочку або звільнення
  • можливих юридичних непорозумінь. Наприклад, військовозобов'язаному можуть приписати ухилення від призову

"Не підписуйте нічого, не ознайомившись з документами. Записуйте усі контакти з працівниками ТЦК - це може бути корисним у разі оскарження їхніх дій", - говорить юрист.

Додамо також, що 18 червня, у застосунку Резерв+ став доступним електронний військово-обліковий документ. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий.

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