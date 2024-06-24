Що робити, якщо у базі "Оберіг" вказані некоректні дані: пояснення юриста

Що робити, якщо у базі Оберіг вказані некоректні дані

"Якщо у базі "Оберіг" вказані некоректні дані, необхідно подати письмову заяву до територіального центру комплектування з проханням виправити помилку", - пояснює юрист.

Для цього потрібно прийти у ТЦК з документами, що підтверджують правильність даних. Працівники військкомату мають виправити помилки у персональній інформації.

Зазначимо, що у цій базі вказується ПІБ особи, місце проживання, дата народження, сімейний стан, освіта, місце роботи, паспортні дані, номер ІПН, військово-облікова спеціальність, звання тощо. Доступ до роботи з базою мають кваліфіковані оператори.

Чи понесе громадянин відповідальність за некоректні дані у базі

"Якщо некоректні дані у базі "Оберіг" не є виною громадянина, то він не несе за це відповідальність. Однак варто вчасно звернутися для виправлення помилок, щоб уникнути можливих непорозумінь", - радить Франчук.

Некоректні дані можуть призвести до:

неправильного виклику до ТЦК. Наприклад, громадянина можуть викликати як призовника, хоча він має відстрочку або звільнення

можливих юридичних непорозумінь. Наприклад, військовозобов'язаному можуть приписати ухилення від призову

"Не підписуйте нічого, не ознайомившись з документами. Записуйте усі контакти з працівниками ТЦК - це може бути корисним у разі оскарження їхніх дій", - говорить юрист.

Додамо також, що 18 червня, у застосунку Резерв+ став доступним електронний військово-обліковий документ. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий.