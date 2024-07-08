Що робити, коли "зачепив" іншу машину: алгоритм дій

Неприємність, яка може статись з будь-яким водієм – випадкове пошкодження чужого автомобіля десь у вузькому проїзді чи щільному трафіку. Який правильний порядок дій в такому випадку?

Хоча згідно українських ПДР будь-яке пошкодження автомобіля під час руху вважається дорожньо-транспортною пригодою, можливі дії учасників можуть відрізнятись в залежності від тяжкості події. Найпростіший випадок – коли автомобілі ледь торкнулися один одного і внаслідок цього незначно постраждала одна кузовна деталь чи світлотехніка. Але щоб неприємна ситуація розв’язалася благополучно для вас і більше не нагадувала про себе, треба діяти певним чином.

Залишаємося на місці

Згідно Правил дорожнього руху, покидати місце пригоди не можна – навіть якщо власника другої машини поряд немає і вас начебто ніхто не бачить. Покарання за це (ст. 122-4 КоАП України) передбачає штраф у розмірі 3400 гривень або позбавлення водійських прав строком від одного до двох років або адміністративний арешт строком від 10 до 15 діб. Погодьтеся, це гірше, ніж 850 грн штрафу або позбавлення прав на строк від півроку до року за скоєння ДТП. Ну і ремонт обох машини доведеться оплачувати в будь-якому випадку.

Оцінка завданої шкоди

Суперважливо оцінити завдану вами шкоду – від цього залежать ваші подальші дії. Корисно на такий випадок мати знайомого майстра з кузовного ремонту, якому можна зателефонувати, що визначити приблизну вартість відновлювальних робіт.

Для прикладу: навіть невелику подряпину власник постраждалої машини зазвичай бажає зафарбувати, тобто треба фарбувати всю деталь (крило, двері, бампер), а це в залежності від регіону і кваліфікації майстрів коштує 70 – 160 доларів. Якщо перед тим знадобиться виправляти метал (рихтування), можна додати ще приблизно таку ж суму. Часто доволі дорого обходиться заміна фар чи задніх ліхтарів, особливо якщо постраждала машина малопоширеної моделі і до неї не буде вживаних деталей на розборці.

Розрахунок на місці чи…?

Найпростіший для винуватця варіант – розрахуватися з другою стороною на місці і розпрощатися, як то кажуть, друзями. Але тут є кілька застережень. По-перше, так ви не отримаєте компенсації коштів від страхової компанії за ОСЦПВ. По-друге, є ризик, що другий власник виявиться непорядною людиною і потім заявить у поліцію, що ви покинули місце ДТП. Або, наприклад, реальна вартість ремонту виявиться більше, ніж ви вирішили, і він почне шукати вас для стягнення доплати.

Тому може бути сенс навіть при дріб’язковому пошкодженні оформлювати ДТП – через європротокол чи викликавши поліцію (менш бажаний варіант). Але пригадайте суму франшизи за вашим полісом ОСЦПВ: якщо сума компенсації власнику другої машини буде меншою за неї, то страхова вам не потрібна – ви тільки отримаєте зниження свого статусу в її очах.

Зафіксуйте ситуацію

На випадок подальших ускладнень зафіксуйте обставини пригоди, які можуть послужити вам частковим виправданням: неправильно запарковані інші машини, погане освітлення, слизький асфальт, відсутній люк каналізації, залишена без догляду дитина на дорозі тощо. Сфотографуйте місце події з усіх ракурсів і таким чином, щоб потім можна було визначити відстань від машини до певних нерухомих об’єктів – стовпів, будівель.

Коротко

Головне, щоб внаслідок ДТП ви не дуже хвилювались і діяли обмірковано. Не піддавайтесь на тиск другого учасника події, адже це може бути досвідчений у таких справах громадянин, який спробує використати ситуацію для отримання надмірної компенсації. Якщо у вас виникають вагомі сумніви, зателефонуйте для консультації близькій і більш-менш досвідченій людині, яка знаходиться далеко і не піддається психологічному впливу пристрастей на місці пригоди.