Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США

Під час підготовки матеріалу використовувались заяви американських чиновників та конгресменів та публікації видання The Hill та Axios.

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Ініціатива Джонсона

Розмови про розділення допомоги союзникам США на окремі пакети почалися відразу ж після нападу Ірану на Ізраїль. Оскільки об’єднаний законопроект з допомогою Києву та Тель-Авіву перебував у глухому куті в Палаті представників США, конгресмени-республіканці почали закликати до термінового розгляду питання Ізраїлю окремо від України.

Демократи та адміністрація президента США були категорично проти розділення допомоги та вимагали, щоб Палата представників нарешті розглянула об’єднаний законопроект, який ще в лютому був підтриманий Сенатом.

"Ми будемо проти окремого законопроекту, який буде спрямований лише на Ізраїль", – говорив представник президентської адміністрації Джон Кірбі на брифінгу для журналістів у Білому домі.

Та попри критику, у понеділок спікер Джонсон на засіданні конференції республіканців в Палаті представників анонсував власну ініціативу з чотирьох окремих законопроектів щодо України, Ізраїлю, Тайваню, а також питань національної безпеки США.

Наразі достеменно невідомо, що буде в законопроектах Джонсона. Очікувалося, що документи будуть внесені в Конгрес у вівторок, 17 квітня, але досі тексти так і не опубліковані.

Проте американське видання The Hill розкрило певні деталі про четвертий законопроект – щодо національної безпеки США. Попри назву, положення ймовірного документа стосуються не лише нацбезпеки, а радше спрямовані на задобрювання республіканців.

Так, законопроект Джонсона, ймовірно, пропонуватиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги, а також конвертовані кредити для полегшення гуманітарної допомоги.

Водночас ініціатива Джонсона не міститиме положень щодо посилення кордону США з Мексикою. Питання кордону було тим "наріжним каменем", який завів об’єднаний законопроект про допомогу в глухий кут, і його відсутність в ініціативі Джонсона вже почала викликати невдоволення серед радикальних республіканців-трампістів

Проте очікується, що Джонсон винесе всі чотири законопроекти на розгляд під однією процедурною нормою, яка дозволить конгресменам вносити власні правки. Це несе в собі ризик певного затягування процесу. Хоч це і не є гарантією, що правки будуть схвалені. Також є сподівання, що зрештою всі чотири законопроекти будуть проголосовані одним пакетом, а не почергово. Але, як говорив сам Джонсон на прес-конференції у вівторок, дискусії щодо цього тривають.

Є й інший варіант: за кожен з проектів (Україна, Ізраїль, Тайвань, TikTok і конфіскація) Палата представників проголосує окремо, але у Сенат їх передадуть єдиним пакетом. Ідея полягає в тому, щоб сенатори не могли обирати собі окремі норми, які вони готові підтримати, а проголосували б за один пакет.

Джонсон виступив з власною ініціативою щодо допомоги Україні (фото: Getty Images)

Чи підтримає Конгрес

Ще буквально кілька днів тому демократи в Конгресі та Білий дім були категорично проти розділення допомоги Ізраїлю та Україні, розуміючи, що республіканці можуть просто "кинути" та порушити будь-яку можливу угоду щодо окремого розгляду цих питань. Але вчора їхня риторика різко змінилася.

Під час розмови з журналістами у вівторок Кірбі заявив, що "на перший погляд" ініціатива Джонсона відповідає запитам Білого дому.

"На перший погляд, справді, здається, що пропозиція спікера насправді допоможе нам виділити допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону. На перший погляд, це виглядає так, ми просто хочемо отримати більше деталей", – сказав представник Білого дому.

Про готовність підтримати ідею Джонсона заявили і лідери демократів в Палаті представників, хоча й висунули свою умову – законопроекти Джонсона мають містити ключові пункти сенатського документа з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Головне - це зміст законопроекту. Зміст має значення", – наголошував член Палати представників та лідер демократичного кокусу Піт Агілар.

Важливим сигналом стала підтримка ініціативи Джонсона з боку голів важливих комітетів Палати представників. Це свідчить про те, що республіканці готові схвалити законопроекти спікера Палати, навіть якщо "трампісти" будуть проти.

Конгресмени чекають, коли Джонсон внесе свої законопроекти (фото: Getty Images)

Коли голосуватиме Конгрес

Наразі неможливо точно назвати дату голосування в Конгресі щодо цієї ініціативи Джонсона. Це залежить від того, коли будуть представлені тексти законопроектів. Очікувалося, що документи внесуть в Конгрес у вівторок, але цього не сталося.

Однак, як заявляв сам Джонсон, після внесення законопроектів в Палату конгресмени будуть мати 72 години на ознайомлення з ними. А отже, голосування відбудеться не раніше, ніж через три доби після появи текстів.

Якщо Джонсон внесе законопроекти сьогодні, 17 квітня, то Палата навряд чи вже встигне розглянути їх цього тижня, оскільки конгресмени у п’ятницю відправляються працювати у своїх округах. Ця перерва в засіданнях, згідно з графіком роботи Палати представників, триватиме до 29 квітня. Але, звісно ж, не можна виключати, що Джонсон може ініціювати продовження роботи Палати.

Тим паче час грає персонально проти Джонсона. Невдоволена його діями цього тижня ультрарадикальна "трампістка" Марджорі Тейлор Грін (потенційний кандидат у віце-президенти від республіканців, у парі з Трампом) актуалізувала свою ініціативу щодо відставки Джонсона.

За регламентом Палати, винести відставку спікера на голосування може один-єдиний конгресмен, але до Грін вже доєднався її колега-республіканець Томас Мессі.

Річ у тім, що резолюції про відставку не потребують попереднього внесення у порядок денний Палати. Тож якщо Грін вирішить перетворити свої погрози на реальні дії, голосування за відставку Джонсона може відбутися ще до того, як конгресмени доберуться до голосування за виділення допомоги Україні та супутні законопроекти.

За загальним правилом, меншість у Палаті представників не допомогає спікеру від більшості втриматись у кріслі. Однак в цьому випадку може бути виняток – багато демократів висловлюють готовність підставити Джонсону плече.

Але ці обіцянки спікер не може сприймати як гарантію, особливо, якщо Палата до того часу не добереться до розгляду законопроектів про допомогу, відмічає Axios. Демократи небезпідставно побоюються "кидка" від Джонсона – якщо вони його врятують від відставки, а він потім зірве голосування щодо України.

Відлік часу йде буквально на години, адже і Палата представників, і Сенат повинні встигнути розглянути всі законопроекти до того, як підуть на чергову тижневу перерву. А як показує практика, затягування з ухваленням подібних політично чутливих проектів призводить до їхнього "засмічування" правками і зрештою, зриву всіх домовленостей.