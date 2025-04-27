Что ускоряет старение организма: главные факторы по данным исследований

Стресс может значительно ускорить старение организма. Ученые обнаружили главные факторы, влияющие на наше здоровье.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.

"Здоровый образ жизни позволяет лучше противостоять негативным факторам, тогда как вредные привычки ослабляют защитные силы организма", - подытожил ученый.

По словам Красненкова, хотя стресс имеет значение, ежедневные привычки и здоровый образ жизни имеют большее влияние на способность организма противостоять негативным факторам.

По показателям уровня гликированного гемоглобина, длины теломер и количества митохондриальной ДНК обнаружили ускорение биологического старения на клеточном уровне.

COVID-19 в сочетании с сахарным диабетом может ускорять биологическое старение.

Напомним, что стресс влияет на каждую часть тела, включая кожу. Он высвобождает кортизол, который вызывает распад коллагена. Если человек постоянно нервничает, то тело непрерывно выбрасывает гормоны стресса, что может вызвать преждевременное старение.

Кроме того, мы писали, что с детства часто формируются определенные пищевые привычки, которые со временем могут иметь негативное влияние на здоровье.

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