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Что ускоряет старение организма: главные факторы по данным исследований

Воскресенье 27 апреля 2025 09:35
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Что ускоряет старение организма: главные факторы по данным исследований Фото: Как стресс и диабет влияют на старение организма (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Василина Копытко

Стресс может значительно ускорить старение организма. Ученые обнаружили главные факторы, влияющие на наше здоровье.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.

COVID-19 в сочетании с сахарным диабетом может ускорять биологическое старение.

Красненков, комментируя результаты исследования, проведенного в рамках гранта Национального фонда исследований Украины.

Ученые изучали пациентов с диабетом, перенесших COVID-19 и имеющих постковидный синдром.

По показателям уровня гликированного гемоглобина, длины теломер и количества митохондриальной ДНК обнаружили ускорение биологического старения на клеточном уровне.

Отдельно изучалось влияние стресса войны на течение диабета.

По словам Красненкова, хотя стресс имеет значение, ежедневные привычки и здоровый образ жизни имеют большее влияние на способность организма противостоять негативным факторам.

"Здоровый образ жизни позволяет лучше противостоять негативным факторам, тогда как вредные привычки ослабляют защитные силы организма", - подытожил ученый.

Напомним, что стресс влияет на каждую часть тела, включая кожу. Он высвобождает кортизол, который вызывает распад коллагена. Если человек постоянно нервничает, то тело непрерывно выбрасывает гормоны стресса, что может вызвать преждевременное старение.

Кроме того, мы писали, что с детства часто формируются определенные пищевые привычки, которые со временем могут иметь негативное влияние на здоровье.

Подробнее в материале РБК-Украина.

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