Що з позицією Китаю щодо війни і чому це важливо для України: думка експерта

Позиція Китаю

Він зазначив, що думка Китаю щодо того, яким має бути мир, відрізняється від позиції України. Зокрема, Пекін не повністю підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського.

Куса пояснив, що деякі пункти української ініціативи, наприклад, ядерна безпека цікавлять Китай, але частину з них він вважає нездійсненними. Зокрема, це стосується негайного виведення російських окупантів з України.

"Китайці вважають це нереалістичним, як і багато інших незахідних країн. Вони вважають, що неможливо розпочинати переговори з такої вимоги, це максималістська умова України, яка, по суті, ставить хрест на перезапуску переговорного процесу. Вони хочуть компромісу: або змінити формулу миру, або взяти інший план за основу переговорів", - розповів він.

За словами аналітика, на компроміси українська влада йти не готова, оскільки це сприйматиметься як "зрада" та відмова від територій.

Чому думка Китаю важлива

При цьому Куса підкреслив, що думка Китаю важлива для України, і не лише через політичні причини. Країна продовжує бути для нас одним з найбільших торгових партнерів.

"Плюс, як виявилося, Китай став джерелом для покупки комплектуючих для дронів і не тільки. Вони продають їх і в Росію, але це все одно хороше дешеве джерело, що нам вигідно", - уточнив він.

У той же час Китай має велику політичну вагу на країни Глобального Півдня, що може бути вигідним для України. У Пекіна залишаються важелі тиску на Росію, оскільки його частка на ринку країни-агресора зростає.

Але, за словами Куси, не факт, що у разі спроби тиску на російського диктатора Володимира Путіна з боку Китаю в економічних питаннях буде ефект.

"У будь-якому випадку Китай для нас є цінним партнером. Принаймні краще, щоб він зберігав такий нейтралітет, ніж почав, наприклад, відкрито надавати військову допомогу Росії", - зазначив аналітик.

Більш детально про відносини Китаю та України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.