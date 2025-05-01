Що підписали Україна і США: текст угоди, ключові умови, що буде далі

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Яку угоду підписали Україна і США у Вашингтоні?

Як працюватиме новий фонд для відбудови?

Які надра включені до документа?

Які гарантії отримає Україна за цією угодою?

Що буде далі після підписання?

Коли Верховна Рада може розглянути ратифікацію угоди?

Який текст угоди України і США про економічне партнерство?

Дві країни підписали угоду у Вашингтоні після місяців часом напружених переговорів, причому невизначеність зберігалася до останнього моменту. Свої підписи під угодою поставили перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Що кажуть в Україні про угоду: умови, гарантії, механізми

Як зазначили в українському уряді, Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проектів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.

"Угода вигідна для обох держав, адже дозволить залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. США допомагають залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів - іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії", - йдеться на сайті Кабміну.

Також зазначається, що американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.

Ключові гарантії для України:

Відповідність Конституції та курсу на ЄС . Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.

. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України. Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.

Лише Україна визначає умови та місця видобутку. Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси. Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави.

Угода не впливає на приватизаційні процеси. Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави. Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама Угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.

Згідно з проектом документа, він не передбачає жодних конкретних гарантій безпеки США для України, на чому початково наполягав Київ.

Втім, важливою дипломатичною перемогою українських переговірників стало те, що у підписаній угоді США не вимагають "компенсації" чи жодних зобов'язань щодо виплати "боргу" за надану Україні військову допомогу.

Адже раніше президент США Дональд Трамп неодноразово публічно заявляв, що Україна має "компенсувати" допомогу, яку надають Сполучені Штати. Він озвучував різні суми, часто змінюючи їх. Спочатку говорив про "500 мільярдів доларів", які нібито США вже "витратили" на підтримку Києва. Потім він зменшив цифру до 350 млрд, а згодом - до 100 млрд.



Як працюватиме фонд:

Угода зосереджується на майбутній, а не минулій військовій допомозі США . Документ не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання Києва перед Вашингтоном.

. Документ не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання Києва перед Вашингтоном. Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проекти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".

Фонд буде наповнюватися внесками США та України. Крім безпосередньо коштів, США можуть робити внесок і новою допомогою - наприклад, системами ППО для України.

Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед.

Таким чином, Україна спрямовуватиме до фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сфері критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проектів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.

Далі фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку . Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно.

. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Кошти фонду інвестуються виключно в Україну - у видобувні проекти або відбудову інфраструктури.

Перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку (у нові проєкти чи відбудову). Потім - можуть бути розподілені між партнерами. Ці умови будуть обговорюватися додатково.

(у нові проєкти чи відбудову). Потім - можуть бути розподілені між партнерами. Ці умови будуть обговорюватися додатково. США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології в українську економіку.

Тобто, фонд підтримується урядом Сполучених Штатів через агентство DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США), яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у Штатах, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій - важлива складова угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Що кажуть у США

Глава Мінфіну США заявив, що ця угода про економічне партнерство дає обом країнам можливість співпрацювати та інвестувати разом, аби забезпечити, щоб спільні активи, таланти та можливості могли пришвидшити економічне відновлення України.

За словами Бессента, під керівництвом Трампа Міністерство фінансів США та DFC співпрацюватимуть з урядом України над завершенням управління програмою та просуванням партнерства.

"Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа налаштована на мирний процес, зосереджений на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі", - акцентував міністр фінансів США.

Він також зауважив, що президент США бачить у цьому партнерстві між американським і українським народами "свідчення взаємного прагнення до тривалого миру та процвітання в Україні".

"І щоб було зрозуміло - жодна держава чи особа, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не зможе отримати вигоду від відбудови України", - резюмував Бессент.

Сам Трамп, вперше коментуючи підписану угоду, висловив думку, що вона а "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку американці надають Україні.

"Ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 мільярдів доларів, але я хотів бути захищеним", - сказав він.

Голова Білого дому також розповів, що у Ватикані під час розмови із президентом України Зеленським він наполягав на підписанні угоди про припинення війни, бо "Росія є більшою та сильнішою" від України.

На запитання, чи укладена угода про надра між Україною та США стримуватиме російського диктатора Володимира Путіна, Трамп відповів: "Можливо".

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо назвав укладену угоду з Україною "важливим кроком у припиненні війни".

Що далі?

Наступним кроком, як пояснив заступник міністра економіки України Тарас Качка, буде ратифікація угоди у Верховній Раді.

Примітно, що ще вчора перед підписанням прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що 1 травня уряд проведе консультації з головами фракцій, груп і керівництвом ВРУ щодо ратифікації угоди про українські копалини зі США.

"Ця угода, яка вимагає згоди Верховної Ради. Це прямо прописано в самій угоді. Тому очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, представимо її максимально прозоро. Угода унікальна і була багато "страшилок" у медіа", - пояснив своєю чергою Качка.

За словами заступника міністра економіки, після ратифікації угоди розпочнеться створення самого фонду між американським DFC та українським агентством, яке діє у рамках Мінекономіки.

"Будуть створені юридичні рамки між цими двома агентствами. І все - почнеться робота над здійсненням інвестицій", - додав Качка.

Втім, за оцінками народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, ратифікація документа відбудеться не на цьому і навіть не на наступному тижні.

"Найближча дата це 13-15 травня, і то якщо встигнуть подати все в Раду. Міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити. Ну і сьогодні має премʼєр прийти у Раду і представити її фракціям. Тому збір голосів тільки почнеться", - повідомив у своєму Телеграм-каналі Железняк.

Він також дав власне роз'яснення тому, що відбуватиметься надалі. За його словами, США та Україна підписали першу частину: політичну - міжурядову, де в більшості окреслені загальні формулювання. І саме цей документ потребує ратифікації.

"Далі ще дві частини: договір між DFC та Агентством від України (це після ратифікації) (та - ред.) технічна частина як буде це діяти і розподілятися", - додав він.

Текст угоди

Пізніше український уряд опублікував текст угоди, укладеної між українською та американською сторонами. У документі йдеться, що до угоди час від часу можуть вноситися зміни відповідно до її положень. Угода діє до того моменту, поки сторони не погодяться на її припинення.

"Угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої України", - йдеться в документі.

З документа випливає, що угода про копалини охоплює 57 видів мінералів. "Активи, що стосуються природних ресурсів" означають ділянки, запаси та родовища на території України алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу (включаючи скраплений природний газ) та інші мінерали або вуглеводні.

Серед іншого в документі зазначено, якщо після дати набрання чинності США надаватимуть Україні нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги.

У разі будь-якої невідповідності між законодавством України та угодою, переважну силу матиме угода. Уряд України погоджується, що він не може посилатися на положення свого внутрішнього законодавства як на виправдання будь-якого невиконання своїх зобов'язань за угодою.

Фото: скріншоти проекту угоди, укладеної між Україною та США