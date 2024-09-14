Що перевірити у системі охолодження авто напередодні зими: важливі поради

В холодну погоду, особливо в морози, двигун автомобіля потрапляє в не дуже сприятливі умови роботи. Перепади температури під капотом, від неласкавого "мінусу" морозним ранком до півсотні градусів тепла після прогріву, змушують систему охолодження працювати з особливим навантаженням. Адже насправді її завдання – не охолодити двигун, а підтримувати його температуру на певному заданому рівні, порядку 90 – 105 градусів. Також важливо, що саме від системи охолодження двигуна у всіх теперішніх моделей відбирається тепло для обігріву пасажирського салону.

Щоб взимку з температурою під капотом і в інтер’єрі все було гаразд, варто завчасно перевірити найбільш відповідальні елементи системи охолодження. При тому більшість контрольних операцій можна провести своїми силами.

Антифриз

Рівень охолоджуваної рідини в компенсаційному бачку в даному випадку важливий як індикатор герметичності системи. Якщо він часто, частіше ніж раз на три-чотири місяці, падає до позначки Min і нижче, шукайте місце протічки. Ще один чек-поінт вашої інспекції – колір рідини. Він має бути якомога ближчим до первинного, якщо ж колір втрачено чи його важко визначити, готуйте заміну простроченого антифризу, а то й промивання забруднення системи. Краще зробити це завчасно, ніж серед зими купувати нові радіатори.

Шланги і патрубки

Разом з автомобілем під капотом старішають у першу чергу саме шланги і патрубки системи охолодження. При зимових контрастах температур цим елементам доводиться найважче, і якщо вони вже мають перші ознаки старіння, саме в холоди вони можуть елементарно зруйнуватись. І тоді машина як мінімум не зможе продовжити свій маршрут, я в гіршому випадку двигун буде перегріто і він вийде з ладу – і добре, якщо не назавжди. Тож шукайте на шлангах і патрубках перші дрібні тріщини, сколи, ділянки з втраченим первинним чорним кольором. Професійні механіки з досвідом зазвичай знають термін служби цих деталей в кожної моделі. Тож варто прислухатись до їхніх порад і замінити гумові та пластикові деталі завчасно, поки вони не влаштували вам проблему десь на зимовій дорозі далеко від дому.

Електрообладнання

Система охолодження теперішніх моторів неодмінно інтегрована в електронні схеми. І пов’язані з цим проблеми, коли вони виникають, буває найважче діагностувати. Відтак, під час осінньої інспекції треба оглянути проводку навколо двигуна, щоб переконатись, що дроти, роз’єми на них та датчики на моторі чисті, не залиті оливою, брудною водою з дороги, антифризом тощо. Там, де джгути доступні для огляду, переконайтесь, що на них не пошкоджена ізоляція, що вони розташовані далеко від гарячих деталей двигуна і від деталей, що рухаються.

Якщо коротко

Насправді неправильно "присвячувати" ревізію відповідальних систем автомобіля до зміни сезонів. З технічної точки зору було б більш правильним навіть на старій машині дотримуватись заводського регламенту ТО-1 та ТО-2. І через кожні 10, 15 чи 20 тисяч кілометрів відвідувати СТО для заміни оливи, фільтрів, ременів, колодок, а заразом і для перевірки всіх важливих систем. І чим старша машина, тим важливіше робити саме так – хоча на практиці, на жаль, у нас частіше виходить навпаки.