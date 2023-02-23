Що означають санкції РНБО проти фінустанов Росії: пояснення НБУ

Рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації", яке затвердила Верховна Рада, означають повне припинення співпраці з фінансовими установами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Національного банку України Андрія Пишного.

"Рада національної безпеки і оборони України врахувала наші пропозиції. Вони лягли в основу рішення РНБО від 22 лютого 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ російської федерації", яке підтримав своїм Указом і Президент. Це повне обмеження доступу фінансових установ російської федерації до ринків та активів в Україні. Повний блок!", - написав Пишний.

За його словами, обмеження поширюватимуться на банки, кредитні організації, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхові компанії, інвестиційні фонди та інших надавачів фінансових послуг, що зареєстровані чи мають місцезнаходження в російській федерації. Тобто на весь фінансовий сектор Росії.

"Ми маємо ослаблювати його усіма доступними способами. Саме фінансовий сектор є стратегічним "донором" цієї війни. Доки він функціонує, доти російська фінансова система ефективно виконує свої функції, зберігає стійкість до криз, залишається захищеною від суттєвого впливу санкцій країн - партнерів "Групи семи", адже дає простір для маневрів та обходу цих санкцій", - зазначив глава НБУ.

Він наголосив, що маємо бути рішучими й розрізати будь-які "ниточки", які ще можуть тягнутися через кордон України й РФ.

"Я бачу в цьому рішенні й приклад, яким ми апелюємо до наших партнерів - країн санкційної коаліції. Саме такої моделі санкційного підходу ми чекаємо від них. Наразі США, ЄС, Великобританія, Канада та інші партнери застосували повні блокуючі санкції, заборону на здійснення трансакцій та відключення від системи SWIFT лише до окремих російських банків і фінансових установ", - додав Пишний.

Він зазначив, що позиція Національного банку - повне блокування, що має стосуватися усіх банків та ключових інститутів ринку РФ.

"Тільки так буде забезпечено можливість ефективного контролю над трансакціями з резидентами РФ та мінімізовано ризики обходу санкційних обмежень", - підкреслив глава НБУ.