Що означає вишитий рушник і чому його вважають духовним щитом родини

Вишитий рушник - не просто прикраса, а один із найсильніших українських оберегів.Його використовували у важливі моменти життя - на весіллі, при народженні дитини, під час поховання, в повсякденному побуті. Кожен стібок на рушнику мав значення, кожен символ ніс захист, віру й пам’ять про рід.
Що означає кожен елемент вишивки, і чому рушник вважався сакральним предметом у житті українців, розповідає РБК-Україна.
Рушник в українській традиції - сакральний предмет, оберіг і свідок найважливіших подій життя: від народження до весілля, від щоденної праці до прощання з рідним краєм. Його вишивали з любов'ю та молитвою, вкладаючи в кожен стібок сенс і надію.
Українські рушники в експозиції Миргородського краєзнавчого музею (фото: Вікіпедія)
Дерево життя
Універсальний символ, що уособлює безперервність роду, зв’язок між поколіннями та гармонію світу. Часто зображується у вигляді стилізованого дерева з гілками, листям і птахами.
Птахи
Пара пташок - символ подружньої вірності, щастя і любові. Поодинокий птах означає душу або вісника із потойбічного світу.
Сонце і зірки
Ці знаки пов’язують рушник із небесною силою. Сонце символізує життя, світло, божественну енергію. Зірки - долю, оберіг у темряві.
Ромб, квадрат, хрест
Геометричні фігури мали охоронну функцію. Ромб часто уособлював жіноче начало, родючість; хрест - захист і баланс чотирьох стихій.
Квіткові мотиви
Мак - захист від зла, калина - символ України, невмирущості роду, ружа - краса та молодість. Композиції з квітів часто мали не лише естетичний, а й магічний характер.
Обрядовий контекст
Вишитий рушник в українській культурі завжди мав сакральне значення, особливо в обрядовому житті. Його використовували у всіх важливих моментах - від народження до смерті, і кожна подія супроводжувалась рушником із відповідною символікою.
Весільний вишитий рушник (фото: Вікіпедія)
Під час весілля рушник виконував функцію оберега та символу єднання. Молоді ставали на рушник перед вівтарем чи під час церемонії вінчання - вірили, що хто першим ступив на рушник, той і буде головним у сім’ї.
Рушниками також перев’язували руки молодят, символізуючи нерозривність їхнього союзу. Весільні рушники прикрашалися особливо урочисто - зображення птахів, дерева життя, пари чи калини означали любов, злагоду й продовження роду.
На хрестинах рушником обгортали немовля після купелі - це був оберіг для дитини, її перший духовний захист. Такий рушник вишивала або хрещена мати, або мати дитини з молитвою, часто з використанням білих або світлих кольорів.
У поховальному обряді рушник теж мав важливе місце. Ним перев’язували руки небіжчику, щоб "не тягнув" живих за собою.
Рушники дарували до церкви або клали під голову померлому - вважалося, що це допоможе душі легше перейти у вічність.
Ці рушники мали стримане оздоблення, часто тільки з хрестами чи геометричними візерунками.
У повсякденному житті рушники також мали свою роль. Ними прикрашали ікони (так звані "набожники"), використовували під час сватання, освячення житла, першого орання землі, будівництва хати.
У кожному з цих випадків рушник виступав як охоронна межа, що відділяла людину від зла і дарувала благословення.
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