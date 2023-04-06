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Що означає нова риторика Китаю про "безмежну дружбу" з РФ: пояснення політолога

Фото: російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Посол Китаю в ЄС Фу Цун, ймовірно, хотів показати відкритість Пекіна до діалогу з Європою, назвавши заяву про "безмежну дружбу" між Росією та КНР риторичним прийомом.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

"Не потрібно робити великих висновків з цієї заяви (заяви Фу Цуна - ред.). На неї, до речі, звернули увагу і в Росії. Але це ж сказав не посол Китаю в Росії, це сказав не міністр закордонних справ Китаю, не Ван І , який займається зовнішньою політикою, і тим більше нічого подібного не сказав і не скаже Сі Цзіньпін", - зазначив Фесенко.

За його словами, така заява була адресована передусім голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та президентові Франції Еммануелю Макрону напередодні їхнього візиту до Китаю. Воно означає, що Пекін відкритий до діалогу з ЄС і не проти Заходу, уточнив політолог.

"І щодо Росії не слід перебільшувати значення цієї фрази. Фраза представника Китаю означає, що між країнами немає військового союзу. Нічого більшого", - додав Фесенко.

Нагадаємо, раніше Фу Цун заявив, що заява Китаю та Росії про "безмежну дружбу" є простою риторикою. Він також наголосив, що його країна не підтримує вторгнення до України.

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