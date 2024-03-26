За що можуть штрафувати військовозобов'язаних і скільки доведеться сплатити: пояснення

Оштрафувати військовозобов'язаних можуть, наприклад, за неявку до ТЦК. Але накладення штрафу, кинуте до поштової скриньки, а не вручено особисто, не є законним.

Про це в коментарі РБК-Україна каже адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартинчук. Він пояснив, за що можуть штрафувати військовозобов'язаних, як дізнатися про накладення штрафу та скільки доведеться сплатити.

Як дізнатися, що ТЦК виписали штраф

Загалом дізнатися про наявність чи відсутність штрафу, накладеного ТЦК і СП, можна декількома способами, каже Владислав Мартинчук.

По-перше, можна звернутись власне до ТЦК і СП, який міг потенційно накласти штраф, із відповідним запитом. Запит може подати сам громадянин у порядку Закону України "Про звернення громадян".

"Строк відповіді на такий запит складає 30 днів. Крім того, запит щодо накладення стягнення може зробити в інтересах особи її адвокат, але вже у порядку Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Строк відповіді на такий запит складає 5 днів", – пояснює фахівець компанії "Де-Юре".

Фото: Штраф за неявку за повісткою зараз складає від 3400 грн до 5400 грн (Суспільне Львів)

По-друге, про передані на примусове виконання до державної виконавчої служби постанови про накладення штрафу (та, відповідно відкриті виконавчі провадження) можна дізнатись за допомогою АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження) за ПІБ потенційного боржника.

Також дані про боржника після відкриття виконавчого провадження також можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників.

Скільки складає штраф за неявку до ТЦК

Штраф за неявку за повісткою про виклик для уточнення даних чи проходження ВЛК передбачений статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – у період воєнного стану такий штраф станом на зараз складає від 3400 грн до 5400 грн.

"У випадку, якщо людина добровільно не оплатить штраф, його буде стягнено з неї у примусовому порядку у виконавчому провадженні. Також відомості про особу можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників, що має наслідком неможливість укладати будь-які угоди щодо відчуження належного боржнику нерухомого майна", – попереджає співрозмовник.