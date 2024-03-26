За что могут штрафовать военнообязанных и сколько придется заплатить: объяснение

Оштрафовать военнообязанных могут, например, за неявку в ТЦК. Но наложение штрафа, брошенное в почтовый ящик, а не врученное лично, не является законным.

Об этом в комментарии РБК-Украина говорит адвокат судебной практики ЮКК Де-Юре Владислав Мартынчук. Он объяснил, за что могут штрафовать военнообязанных, как узнать наложение штрафа и сколько придется заплатить.

Как узнать, что ТЦК выписали штраф

В целом узнать наличие или отсутствие штрафа, наложенного ТЦК и СП, можно несколькими способами, говорит Владислав Мартынчук.

Во-первых, можно обратиться собственно к ТЦК и СП, который мог потенциально наложить штраф, с соответствующим запросом. Запрос может подать сам гражданин в порядке Закона Украины "Об обращениях граждан".

"Срок ответа на такой запрос составляет 30 дней. Кроме того, запрос о наложении взыскания может сделать в интересах лица его адвокат, но уже в порядке Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Срок ответа на такой запрос составляет 5 дней", – объясняет специалист компании "Де-Юре".

Фото: Штраф за неявку по повестке сейчас составляет от 3400 грн до 5400 грн (Суспільне Львів)

Во-вторых, о переданных на принудительное исполнение в государственную исполнительную службу постановления о наложении штрафа (и соответственно открытые исполнительные производства) можно узнать с помощью АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства) по ФИО потенциального должника.

Также данные о должнике после открытия исполнительного производства также могут быть внесены в Единый реестр должников.

Сколько составляет штраф за неявку в ТЦК

Штраф за неявку по повестке о вызове для уточнения данных или прохождения ВЛК предусмотрен статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – в период военного положения такой штраф по состоянию на сегодняшний день составляет от 3400 грн до 5400 грн.

"В случае, если человек добровольно не оплатит штраф, он будет взыскан с него в принудительном порядке в исполнительном производстве. Также сведения о лице могут быть внесены в Единый реестр должников, что влечет за собой невозможность заключать любые соглашения по отчуждению надлежащего должника недвижимого имущества", – предупреждает собеседник.