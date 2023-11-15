Що може змусити Байдена погодитися на зміну пакета допомоги Україні: думка експерта

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, найімовірніше, не схвалить розділення фінансування оборонної допомоги для України та Ізраїлю на окремі законопроекти з ініціативи "республіканців". Проте деякі фактори можуть змусити його піти на компроміси.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

На думку експерта, зараз шанси схвалити об’єднану допомогу Україні та Ізраїлю складають 60%.

Проте Байден навряд чи піде на якісь компроміси з республіканцями, наприклад, щодо розділення допомоги або зменшення її розміру, зазначив Епштейн у коментарі виданню.

"Це може статися, тільки якщо республіканці об'єднаються в цьому питанні, що також сумнівно. Варто пам'ятати, що серед республіканців не менше половини підтримують Україну. І навіть попри те, що спікер налаштований скептично, вагу має думка більшості", - пояснив експерт.

Але в підсумку Україна так чи інакше отримає допомогу, якщо не в об’єднаному пакеті, то окремо. Формат важливий з точки зору швидкості виділення коштів, сказав Епштейн.

"Якщо вони об'єднані, допомога Україні може бути надана швидше. Якщо вони будуть окремі, Україна отримає її пізніше", - додав він.

Що передувало

Конгрес США 1 жовтня ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, який не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього американський президент Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів - 60 млрд доларів - хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Ініціатива Байдена зіткнулася зі спротивом у Палаті представників США, де новий речник Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він зробив окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали.

Але в Сенаті США, де більшість демократів, не захотіли навіть розглядати таку ініціативу Джонсона. Там підтримали об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.

Раніше в Білому домі заявили журналістам, що Байден підпише бюджет для уникнення "шатдауну", ухваленого Палатою представників.