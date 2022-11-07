Що не так з Мотор-Банком Богуслаєва та чи можуть його конфіскувати

СБУ наприкінці жовтня провела обшуки та затримала екс-нардепа від Партії регіонів, президента компанії "Мотор-Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Йому та кільком посадовцям компанії інкримінують співпрацю з РФ, зокрема передачу двигунів для російських вертольотів. На додачу у Богуслаєва, згідно інформації ЗМІ, знайшовся російський паспорт.

Серед активів ймовірного держзрадника є Мотор-Банк, 100% акцій якого належить саме Богуслаєву. Банк здається цілком нормальним, згідно із звітністю НБУ за 9 місяців 2022 року – заробляє процентний дохід, найбільше витрачає на зарплати. Втім, фінустанова має у своєму досьє зв’язки із компаніями, які фігурують в журналістських розслідуваннях та політиками, неконкурентний тендер та ризик стати неплатоспроможним.

Якщо вивчити фінансовий результат Мотор-Банку, нічого не впадає в око. Основні доходи банку – процентні та комісійні, у графі інших доходів немає аномальних надходжень. Так само із витратами.

У воєнний 2022 рік банк показує збиток – за 9 місяців Мотор-Банк отримав чистих збитків на 9,3 млн гривень. За цей же час банк отримав майже 56 млн чистого процентного доходу, 23,3 млн чистого комісійного доходу та лише 982 тисячі інших доходів.

При загальному обсягу доходів у 98,3 млн гривень, банк відрахував 31,2 млн гривень до резервів. Усього за три квартали цього року Мотор-Банк витратив 106 млн гривень. Найбільше – на адміністративні витрати, лідер у цій підкатегорії – зарплати персоналу.

Це не означає, що банк завжди був збитковим. Мотор-Банк закінчив 2021 рік із чистим прибутком у 21,6 млн гривень, за даними НБУ. Загальні доходи банку становили 129 млн гривень: майже 68 млн чистого процентного доходу, 45,2 млн чистого комісійного доходу та 2,9 млн інших доходів. У той же час банк мав витрат на 102,5 млн гривень, найбільше з них також адміністративних.

Загальний капітал банку складає 267,6 млн гривень, свідчать дані Національного банку. Як і в багатьох інших банків у системі, протягом 2022 року Мотор-Банк збільшив обсяг депозитів: із 20,5 млн гривень у січні до майже 21 млн грн у вересні.

2021 рік став рекордним у історії Мотор-Банку за кількістю транзакцій публічних коштів. Так, "богуслаєвський" банк отримав 36,99 млн гривень, більша частина з яких – транзакції для оплати праці. Всього за останніх сім років було отримано 65,37 млн гривень публічних коштів в межах 2239 транзакцій. Найбільшим платником у 2022 році стало АТ "Мотор Січ" – 2 транзакції на 3,3 млн гривень та більше 850 тисяч гривен.

За даними досьє банку на платформі Vkursi, Національний банк України застосував до банку Богуслаєва обтяження рухомого майна на суму 600 млн грн в межах генерального кредитного договору від 2019 року. Перше обтяження зареєстроване 3 серпня 2022 року та перебуває у статусі припинення. Ще одне на ту ж суму зареєстроване 1 вересня цього року і перебуває у статусі реєстрації.

Мова про заставу державних облігацій у кількості 214 458 штук вартістю 1 000 грн за штуку з терміном дії до 8 серпня і 1 вересня 2027 року відповідно, включно з майновими правами на майбутні надходження грошових коштів від їх погашення та сплати доходу.

Мотор-Банк пов’язаний із АТ "Мотор Січ" та ТДВ СК "Мотор-Гарант", які формують групу компаній. Попри те, що повний список контрагентів банку схований за комерційною таємницею, їх можна частково побачити через дані про обтяження рухомого майна боржників банку, доступні на платформі великих даних Vkursi.

Мотор-Банк має обтяження у статусі припинення у вигляді застави рухомого майна, яке належить ТОВ "Кар-Гіл". Загальна сума обтяження становить 28,5 млн гривень. Згідно із інформацією видання "Наші Гроші", "Кар-Гіл" є одним із постачальників щебню для турецької компанії "Онур".

"Кар-Гілом" керує Роман Варваров, який був уповноваженим партії "Слуга народу" по Дніпропетровській області на виборах у 2019 році, а потім став помічником нардепа Юрія Корявченкова на громадських засадах.

Серед боржників Мотор-Банку – ТОВ "Кривбас-Щебінь", попередній засновник та керівник якого Сергій Корявченков, двоюрідний брат нардепа. Таке обтяження є діючим і зареєстроване у 2021 році, а строк його виконання завершується 7 листопада 2022 року. Мова про зобов’язання на 76 млн: обтяження рухомого майна у вигляді права вимоги на суму 3 млн гривень з депозитного рахунку, а також право вимоги відсотків з депозиту.

Інше обтяження у вигляді застави рухомого майна, яке належить ПП "Аграрна компанія 2004" загальною вартістю 57 млн гривень. Бенефіціаром компанії є Сергій Лабазюк народний депутат IX скликання, член фракції "За майбутнє". Компанія пов’язана із групою компаній "Вітагро " , сукупний дохід якої склав 1,4 млрд гривень за 2020 рік.

Загалом, зафіксувано прямий зв’язок Мотор-Банку із 28 суб’єктами декларування та ще 37 осіб, які пов’язані з ними.

Є в Мотор-Банку і неконкурентні торги. У досьє банку всього один виграний тендер на суму 2 гривні. Тендер ініціювало комунальне підприємство "Волочиське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Джерело" у Хмельницькій області. Торги були неконкурентними.

Непрозорий комплаєнс – не єдина проблема. Асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз відносив Мотор-Банк у перелік банків із підвищеним ризиком стати неплатоспроможними. Усе через велику частку обсягів кредитів рефінансування у фондуванні.

Станом на 1 вересня 2022 року, Мотор-Банк має на балансі майже 207 млн гривень рефінансування Нацбанку – у травні рефінансування становило майже 440 млн гривень. При цьому, Мотор-Банк має 2,3 млрд чистих активів і 200 млн статутного капіталу, свідчить статистика за вересень. Це не настільки велика сума кредитів НБУ. Для порівняння: Банк Січ мав рефінансування на 3,025 млрд грн і не зміг виплатити відсотки за кредитом, тому Нацбанк визнав його неплатоспроможним.

І хоча у травні у Мотор-Банку було 6,5 млрд чистих активів і 200 млн статутного капіталу – чисті активи зменшилися до 2,5 млрд грн у вересні. Проте, за цей час збільшився статутний капітал – до 268 млн грн.

Нацбанк посилює нагляд за банками осіб, які підозрюються у колабораціонізмі або державній зраді. Фінансові операції таких банків – під пильним "фінмоніторинговим" прицілом НБУ. Увага регулятора сконцентрована на запобіганні виводу капіталу із України підсанкційними особами, пов’язаними із такими установами. Щоб уникнути уваги центробанку, гравці ринку часто обирають припинення ділових відносин із такими банками.

Що може бути із Мотор-Банком?

Наразі інформація про російське громадянство Богуслаєва фігурує тільки в розслідуванні програми "Схеми" (Радіо Свобода). Воно існує у президента "Мотор Січ" із 2000 року, а також індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ.

russian Roots, реєстр компаній України, пов’язаних з РФ та РБ, не ідентифікує Мотор-Банк як юридичну особу із російським корінням, спираючись на дані про громадянства та зазначене місце проживання бенефіціара у реєстраційних даних банку. Так, своє майно Богуслаєв зареєстрував саме на паспорт громадянина України: мова про 15 активних юридичних осіб (у статусі "Зареєстровано"). Сюди включені компанії, чиї досьє містять відомості про Богуслаєва у статусі діючого бенефіціарного власника, засновника, керівника, підписанта, а також власника акцій.

У випадку 10 із 15 компаній групи Богуслаєв – кінцевий власник або акціонер. Відповідно до фінансових даних у досьє, сумарний дохід цих компаній становить щонайменше 193 млн грн. Окрім банку, сюди входять страхова та медійна компанії, бізнеси, що працюють на ринку транспортування, права, оптової торгівлі, займаються виробництвом космічних і літальних апаратів. Крім того, у Богуслаєва є три благодійних фонди.

Для Національного банку важливо підтвердити інформацію щодо громадянства в компетентних органах – тільки тоді він матиме підґрунтя для заходів впливу. Якщо вони підтвердять регулятору цю інформацію офіційно, він може заборонити Богуслаєву голосувати у банку.

"У випадку підтвердження компетентними органами громадянства рф у контролера АТ "Мотор Січ", це буде свідчити про наявність небездоганної ділової репутації, як і притягнення останнього до кримінальної відповідальності, та може мати наслідком застосування заходу впливу у вигляді заборони використання права голосу у банку", – повідомили РБК у прес-службі НБУ.

Але ліквідація навряд чи очікує Мотор-Банк, навіть якщо громадянство підтвердиться. Для ліквідації потрібні серйозні причини, наприклад, суттєве порушення нормативів (особливо якщо банк системно важливий). Або якщо у банку не вистачає капіталу для виконання нормативів, і власники не можуть або не хочуть його докапіталізовувати (як було із ПриватБанком).

Конфіскація майна Богуслаєва судом не вплине на рутинну роботу банку. Суд накладе арешт тільки на акції, адже вони прямо належать Богуслаєву, і протягом арешту з ними нічого не зробиш.

"Арешт не означає зміну власності і ніяк не вплине на банк. Хіба що вкладники можуть почати забирати кошти, але для них у банку вдосталь ліквідності", – пояснив РБК-Україна Євген Дубогриз.