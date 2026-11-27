Як змінюється ринок нерухомості Києва і чому покупці обирають уже не просто квартиру, а повноцінне міське середовище? На Оболоні девелопери PGD і TAS розвивають житловий комплекс BELLEVIE за концепцією "Квартал повного життя". Вона передбачає поєднання житла, зелених дворів, освітньої інфраструктури, просторів для відпочинку та повсякденних сервісів в одному кварталі.

РБК-Україна поспілкувалося з авторами концепції проєкту про те, як формується сучасне міське середовище, чому важливо враховувати різні сценарії життя та як продумана інфраструктура допомагає мешканцям заощаджувати час. А також про концепцію "100 + сценаріїв життя", яку девелопери пропонують мешканцям. Вони запропонували розглянути концепцію на 4-х прикладах.

Чотири сценарії життя в одному кварталі

Мама, яка вранці відводить дитину на заняття. Підприємець, якому за годину потрібно провести зустріч. Дизайнерка, яка працює з дому. Бізнес-консультант, який шукає приватність заміського будинку й цінує міський сервіс. Усі вони можуть жити в одному кварталі. Питання до сучасного девелопера - чи зможе цей квартал однаково добре працювати для кожного з них?

BELLEVIE на київській Оболоні - спільний проєкт PGD і TAS, який розвивають у форматі квартальної забудови. Підхід "Квартал повного життя" об’єднує житло, озеленені двори, освітній простір, налагоджену інфраструктуру для відпочинку та повсякденні сервіси. Розташування цих функцій у межах одного кварталу дає мешканцям змогу інвестувати власний час, зекономлений на щоденних довготривалих поїздках у проживання кращої версії власного життя.

Міста десятиліттями будувалися навколо функцій: тут ми живемо, там працюємо, в іншому місці навчаємося, ще кудись їдемо за покупками, спортом, сервісами та відпочинком. У результаті значна частина міського життя проходить між точками призначення. Для Києва це особливо відчутно. Щоденний маршрут може складатися з десятка логістичних ланцюжків: дім - школа - робота - магазин - секція дитини - спортзал - дім. Кожна окрема поїздка здається незначною. Разом вони забирають години, тижні, місяці.

Ключовий ресурс сучасного міста - час. І саме ця категорія поступово змінює логіку житлового девелопменту. Питання "скільки квадратних метрів я отримую?" доповнюється іншими: що знаходиться поруч; скільки справ можна вирішити пішки; чи безпечно дитині; де працювати поза квартирою; де зустрітися з друзями; чи буде тут комфортно через десять або двадцять років.

Фактично людина обирає вже не стільки квартиру, скільки сценарій свого майбутнього життя. Саме цю логіку PGD закладає в розвиток BELLEVIE на Оболоні, де проєкт масштабується до формату міського кварталу. Концепція отримала назву "Квартал повного життя", а одним із її комунікаційних напрямів стали "100+ сценаріїв повного життя".

Квартальна забудова BELLEVIE на київській Оболоні від девелоперів PGD і TAS (фото: bellevie.com.ua)

Що таке сценарій життя на практиці? Спробуємо подивитися на квартал очима чотирьох абсолютно різних мешканців.

07:30. Мама, дитина і найдорожчі 40 хвилин ранку

Уявімо Олену. Їй 36 років, вона працює, виховує восьмирічного сина. Її будній день починається не з кави. Він починається з логістики.

Дитину потрібно зібрати, відвести на навчання, самій встигнути на роботу. Після роботи - забрати сина, купити продукти, двічі на тиждень відвести його на спорт. У перервах між цими справами потрібно знайти час на робочі зустрічі, аптеку, лікаря, побутові питання, зустрічі з друзями та догляд за собою. І раптом виявляється, що одна з найбільших статей витрат родини взагалі не відображена у сімейному бюджеті. Це час.

Якщо значну частину щоденних потреб можна задовольнити в межах пішої доступності, змінюється сама структура та логістика дня. Тридцять хвилин, які не витратили в заторі, можна провести з дитиною. Година, яку не потрібно закладати на дорогу до секції й назад, залишається родині.

Саме тому для сучасного житлового середовища освітня складова - значно ширше поняття, ніж наявність школи чи дитячого садка.

"І ми переймаємося цим особливо, працюючи з освітніми операторами на наших нових об’єктах", - говорять автори концепції BELLEVIE.

Дитина росте не тільки в навчальному закладі. Вона зростає і дорогою до нього, на дитячому майданчику, у дворі, на спортивному майданчику, серед дружньої та доброзичливої спільноти. Дитина дорослішає, вчиться самостійності, спілкуванню, відповідальності. Тому якість кварталу для родини можна перевірити простим питанням: скільки повсякденних маршрутів дитина з часом зможе долати сама?

Захищений простір, освітлення, зрозуміла навігація, видимість громадських просторів, місця для різного віку - з таких деталей складається самостійність дитини. А для батьків вона означає ще одну важливу річ - поступове повернення власного часу.

Концепція "Квартал повного життя" об'єднує житло, сервіси та простір для відпочинку (фото: bellevie.com.ua)

10:15. Підприємець, який рахує відстань у хвилинах

У Андрія інша математика. Він керує бізнесом. У нього немає стабільного графіка з дев’ятої до шостої. О 10:00 - відеоконференція. Об 11:30 - зустріч із партнером. Після обіду - робота над поточними завданнями та кілька дзвінків. Увечері - спорт.

Для нього головна одиниця міського вимірювання - хвилина. Якщо заради 40-хвилинної зустрічі потрібно витратити ще півтори години на дорогу, місто працює неефективно. Саме тому змішана функціональність кварталів стає дедалі важливішою.

Житло, комерція, кафе, сервіси, місця для роботи та зустрічей, спорт і громадські простори, розташовані поруч, створюють іншу економіку повсякденності. Людина отримує можливість змінювати ролі протягом дня без постійної зміни географії:

о 9:00 Андрій удома

об 11:30 зустрічається з партнером

о 14:00 працює

о 18:00 тренується

о 20:00 вечеряє з родиною.

Для цього не обов’язково п’ять разів перетинати місто. Міське середовище стає для нього цілком вимірюваним економічним ресурсом.

Близькість житла, робочих просторів, закладів харчування та спортивної інфраструктури дає змогу ефективніше планувати день і поєднувати робочі завдання з особистими справами.

А ще у Андрія є байк - потужний мотоцикл, який дозволяє йому перемикати ритми життя, відпочивати, та і, за потреби, уникнути неймовірних міських дорожніх корків. Для його байку є спеціальне паркувальне місце (це передбачено інфраструктурою BELLEVIE) і має можливість здійснювати такі собі заїзди вихідного дня по зручним трасам на Пущу водицю чи будь-де інде, що дозволяє зробити зручне розташування на Оболоні. Всі найкращі заміські маршрути - в його розпорядженні.

Саме ці характеристики може дедалі більше впливати на довгострокову цінність житла: наскільки легко людині організувати тут власне життя.

"Таким чином правильно і продумано організований квартал із вдалою логістикою створює нову своєрідну категорію - як ми це називаємо - додану якість життя", - зазначають у PGD.

Басейн і SPA-зони – частина спортивної та рекреаційної інфраструктури BELLEVIE (фото: bellevie.com.ua)

14:40. Коли офіс знаходиться вдома, особливо важливо мати куди з нього вийти

Марія - дизайнерка. Вона працює дистанційно. На перший погляд, її вимоги до міста мінімальні. Їй не потрібно щоранку їхати в офіс.

Насправді все навпаки. О 9:00 вона відкриває ноутбук. Об 11:00 проводить відеозустріч. О 14:00 розуміє, що вже п’ять годин не виходила з квартири. Після роботи той самий стіл, той самий стілець і ті самі стіни залишаються частиною її вечора. Межа між роботою і життям зникає.

Тому для людини, яка працює дистанційно, важливо мати альтернативу домашньому офісу. Можливість попрацювати в кафе, пройтися зеленими зонами, зустрітися з колегами або зайнятися спортом допомагає змінювати обстановку й відокремлювати робочий день від особистого життя.

Міське середовище допомагає перемикатися між роботою та відпочинком. Воно допомагає людині закінчити робочий день, навіть якщо фізично офіс знаходиться за три метри від дивана. Тож, можемо констатувати, що концепція сучасного кварталу виходить далеко за межі благоустрою.

Важлива різноманітність просторів. Десь людина хоче спілкуватися. Десь - залишитися сама. Десь - працювати. Десь - рухатися. Десь потрібна активність, а за кілька десятків метрів - тиша.

"BELLEVIE розвивається саме за принципом різних сценаріїв використання середовища. У масштабованій концепції кварталу значна частина території відводиться просторам для людей та озелененню", - пояснюють автори проєкту.

Але будь-які цифри самі по собі мало що пояснюють. Значно важливіше, що людина зможе робити на цих квадратних метрах. Бо непривабливий газон, повз який усі проходять, і простір, у якому хочеться залишитися на пів години, - два абсолютно різні результати девелопменту.

BELLEVIE передбачає простори для руху, ігор та розвитку дітей (фото: bellevie.com.ua)

18:10. Приватний двір і міський сервіс

Віктору 65. Він консультує власників компаній зі стратегічних питань і може дозволити собі заміську резиденцію. Йому подобається ідея мати такий собі зелений оазис, відокремлений від решти двору живим зеленим заборчиком, снідати на дворі й приймати друзів у себе. Водночас його ділове й соціальне життя зосереджене в Києві, і Віктор цінує можливість планувати зустрічі без поправки на дорогу з передмістя.

У BELLEVIE його цікавить City House - дворівнева квартира, що займає перший і другий поверхи та має власний дворик. Нижній рівень він відвів би під вітальню для зустрічей із друзями, а на верхньому облаштував би спальню й кабінет для розмов із клієнтами. Дворик продовжує житловий простір просто неба, де можна повечеряти з родиною чи провести вечір наодинці.

Для Віктора цінність такого формату полягає в поєднанні приватності заміського будинку із сервісом преміального житлового комплексу. Повсякденні справи можна вирішувати в межах кварталу, а міські зустрічі залишаються частиною звичного графіка.

У цьому сценарії вибір житла залежить від того, скільки приватності людина отримує у власному просторі й наскільки зручно їй користуватися містом за його межами.

Приватний зелений дворик формату City House у житловому кварталі BELLEVIE (фото: bellevie.com.ua)

Субота, 08:00. Коли хочеться сісти за кермо

А якщо додати до звичного тижня трохи драйву й несподіванки? Уявімо Максима. У будні він їздить автомобілем, а в суботу, якщо погода дозволяє, сідає на свій Ducati. Іноді рішення про поїздку приходить за сніданком. Він пише друзям, спускається в паркінг, і за пів години вони вже домовляються, де зупиняться на каву за містом.

Коли Максим обирає квартиру, він просить показати й паркінг. Хоче сам проїхати від вулиці до свого місця, оцінити повороти на в’їзді, а потім пройти від паркінгу до квартири. Він одразу уявляє цей шлях із пакетами після роботи або в мотоботах і зі шоломом у руках після кількох годин у дорозі.

У BELLEVIE йому цікаво, як підземний паркінг поєднується з двором без автомобілів. Повернувшись із поїздки, він залишив би мотоцикл унизу, а ввечері вийшов би у двір пішки. Саме за такими буденними деталями Максим вирішує, чи бачить себе мешканцем кварталу і чи легко буде звідси вирушити в наступну спонтанну поїздку.

Архітектура та громадські простори формують цілісну концепцію житлового кварталу BELLEVIE (фото: bellevie.com.ua)

Що ж насправді купує людина разом із квартирою

Олені потрібен час для себе і безпечне середовище для дитини. Андрію - можливість ефективно поєднувати бізнес із приватним життям. Марії - простір за межами домашнього офісу. Віктору - приватність власного дому та доступ до міських сервісів. Максиму - поєднання комфорту і спонтанності.

Можна створити для кожного окремий тип житла. А можна поставити складніше питання: чи здатне одне середовище відповідати таким різним потребам? Саме з цієї ідеї виріс проєкт "100 сценаріїв повного життя" BELLEVIE. Число 100 тут радше символічне: передбачити всі способи, якими люди користуватимуться міським простором, неможливо.

Важливо натомість створити квартал, який залишатиметься комфортним на різних етапах життя - коли змінюється робота, з'являється родина, дорослішають діти або змінюються особисті пріоритети.

Нерухомість традиційно оцінюють за локацією, площею, класом і якістю будівництва. Однак не менш важливо, які можливості має людина за межами власної квартири: чи є поруч місця для роботи, відпочинку, занять спортом, навчання дітей і повсякденних справ.

Саме на поєднанні цих функцій побудована концепція кварталу повного життя BELLEVIE. Її ще один складник - проєкт "100 сценаріїв повного життя". У PGD наголошують: сценарії не повинні народжуватися виключно в кабінеті девелопера - їх створюють самі люди.

Проєкт "100+ сценаріїв повного життя" створює комфортне середовище для різних мешканців (фото: bellevie.com.ua)

Для когось ідеальний ранок - пробігти п'ять кілометрів перед роботою. Хтось хоче відвести дитину на заняття й дорогою посидіти в кав'ярні. Іншим потрібне місце для роботи поза квартирою, простір для прогулянок із собакою або просто тиха зона під деревом.

Тому цінність сучасного кварталу визначається, звісно, і омріяними квадратним метрами, але не лише цим. Його цінність однозначно ще й в тому, наскільки комфортне середовище він створює для різних потреб і способів - "сценаріїв" - життя і наскільки якісним та повним життям людина дозволяє собі тут жити.