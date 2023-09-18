Що з Кадировим і що може змінитись у РФ у разі його смерті: думка Данілова

Погіршення стану здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути пов'язане з отруєнням. Його смерть, ймовірно, вплине на ситуацію на Кавказі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Те, що у Кадирова проблеми зі станом здоров'я - це відома річ. Більше того, є припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок. Наскільки ми розуміємо, що відео, яке є, це може бути зовсім старе відео, яке не має жодного відношення до сьогоднішнього дня", - розповів Данілов.

За словами секретаря РНБО, полювання на Кадирова - це відома боротьба угруповань усередині Кремля. Його смерть може вплинути на позиції одного з таких угруповань.

"Вони (вежі Кремля - ред.) постійно між собою з'ясовують стосунки... Те, що стосується Кавказу, там можуть початися певні процеси, які свідчать про те, що взагалі влада в Росії вкрай крихка", - спрогнозував Данілов.

Він зазначив, що ситуація в Росії зараз вкрай крихка і причина цього не лише поганий стан здоров'я Кадирова.

Чутки про поганий стан Кадирова

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Рамзан Кадиров перебуває у комі.

Українська розвідка підтвердила в коментарі РБК-Україна про те, що голова Чечні перебуває у важкому стані.

Вже вчора, 17 вересня, у мережі почали поширювати чутки про смерть Кадирова. Після цього у його Telegram-каналі оприлюднили відео, на якому голова Чечні гуляє під дощем. Коли воно було знято - невідомо.