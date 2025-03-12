Що говорять в РФ про перемир'я з Україною: від обережних заяв до вимог "гарантій"

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Реакція офіційних осіб РФ

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії США розблокували військову допомогу, а Україна висловила готовність до 30-денного режиму тиші за умови, якщо РФ також погодиться на перемир'я. Узгодити це питання з Росією взяла на себе зобов'язання американська сторона.

Коментуючи результати зустрічі у Джидді 11 березня, речник Кремля Дмитро Пєсков був обережним у висловлюваннях. Під час брифінгу він заявив, що "Росія уважно вивчає заяви за підсумками переговорів США та України" та очікує деталей від американської сторони.

"Росія не хоче забігати вперед у питанні запропонованого перемир'я, спочатку потрібно отримати інформацію від США", - зауважив Пєсков.

Прессекретар кремлівського лідера підтвердив інформацію щодо запланованих контактів із представниками Білого дому, під час яких може бути узгоджена телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова також розповіла про заплановані контакти зі США. Стосовно пропозиції про перемир'я вона без конкретики зауважила, що формування позиції РФ відбувається всередині країни, а не через домовленості за кордоном.

"Формування позиції Російської Федерації відбувається не за кордоном з допомогою певних домовленостей чи зусиль якихось сторін. Формування позиції Російської Федерації відбувається усередині РФ", - сказала Захарова.

Нагадаємо, наприкінці минулого року очільник Кремля Путін так висловлювався про перемир'я: "Нам не потрібне перемир'я, нам потрібен довгостроковий мир, забезпечений гарантіями для Російської Федерації та її громадян. Як забезпечити ці гарантії - складне питання".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у нещодавній заяві повторив позицію Путіна про те, що нібито для Росії неважливо перемир'я, бо вона прагне "довгострокового стійкого миру", який спиратиметься "на усунення першопричин конфлікту". Лавров також виступив проти ідеї введення миротворчого контингенту в разі припинення вогню, яку підтримує Україна та Європа.

"Росія за жодних умов не прийме присутності натовських військових в Україні як миротворців", - наголосив керівник МЗС РФ.

Скепсис, вимоги "гарантій", "пастка для Кремля"

Російські посадовці скептично поставилися до пропозиції перемир'я, яку було узгоджено на зустрічі США та України в Джидді.

На умовах анонімності джерела Reuters у російській владі висловили думку, що очільнику РФ Володимиру Путіну буде складно погодитися на ідею припинення вогню без обговорення умов і отримання будь-яких гарантій.

"Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді. У Путіна сильна позиція, тому що Росія наступає", - заявив співрозмовник видання.

На переконання неназваного посадовця, без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити Росію в нездатності покласти край війні.

Інше високопоставлене російське джерело вважає, що ідея з перемир'ям має вигляд пастки з погляду Кремля, оскільки Путіну буде складно зупинити війну без конкретних гарантій або обіцянок.

Третє російське джерело повідомило, що загальна картина така, що США погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною та "прикрасили" цей крок пропозицією про припинення вогню.

Співрозмовники Bloomberg із РФ кажуть, що ідея по 30-денне перемир'я не обговорювалася російськими та американськими чиновниками під час їхніх попередніх контактів.

На умовах анонімності близьке до Кремля джерело видання припускає, що Путін спробує затягнути терміни узгодження припинення вогню з Україною, щоб створити "найбільш вигідні для Москви умови".

Зокрема, Росія може вимагати припинення поставок західної зброї в Україну в якості своєї умови.

Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачьов повторив твердження анонімних джерел західних ЗМІ, що Кремль хоче висунути власні вимоги для припинення вогню. За його словами, Росія нібито наступає і має право висувати умови, адже "реальні угоди пишуться на фронті".

"Умови - американські, а не українські. Українці погоджуються з тим, що їм кажуть... Росія наступає, і тому з Росією буде інакше. Будь-які домовленості (при всьому розумінні потреби компромісів) - на наших умовах, не американських. І це не хвалькуватість, а розуміння того, що реальні угоди, як і раніше, пишуться там, на фронті", - цитують посадовця російські медіа.

Зі свого боку депутат Держдуми від Комуністичної партії РФ Віктор Соболєв вважає 30-денне перемир'я невигідним для Росії. Мовляв, за цей час українська армія зможе перегрупуватись, посилити свої війська і отримати додаткову зброю.

У середовищі так званих воєнкорів РФ лунають заклики до російської влади не погоджуватися на перемир'я з Україною.

Пропагандистські Telegram-канали та Z-блогери пишуть, що РФ потрібно ставити власні вимоги, що припинення вогню нібито дасть можливість ЗСУ посилитись для продовження війни.

Можливу згоду на перемир'я "з тривалим озброєнням противника, але без тиску на нього на землі і в повітрі" один із провоєнних Telegram-каналів РФ називає "найвищою дурістю з боку російського військово-політичного керівництва".

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Bloomberg, Reuters, BBC та російських ЗМІ.