Що є спільного у Росії та Ірану: пояснення іранського опозиціонера

Бехешті нагадав, що у РФ є така політична особа, як Олександр Дугін - він кожні два-три місяці приїздить до Ірану.

"Дугін каже, що спільним знаменником між режимом в Ірані та режимом у Росії є те, що обидва ці режими є антизахідними. А ще він каже, що в Росії така ж ідеологія, як махдізм в Ірані. За його словами, вони, як гілка православного християнства, вірять в повернення Катехона що він повернеться, як і Махді, як Ісус", - розповів Бехешті.

На його думку, саме через спільні погляди у релігії Росія та Іран можуть працювати пліч-о-пліч разом.

"Якщо ви прислухаєтеся до їхніх теорій, то як вони вважають, є 12 святих (імамів, спадкоємців пророка Мухаммеда, засновника ісламу - ред.). Є Махді (месія в ісламській традиції - ред.), він все ще живий через 1400 років, і він повернеться назад. (У IX ст. останній, 12-й імам зник після програної битви. Його тіло так і не знайшли. Шиїти, які становлять більшість населення в Ірані, вважають, що він досі живий, переховується і повернеться в кінці часів - ред.) Тож вони бачать для себе божественну місію, підготувати світ до появи прихованого імама, або Махді", - розповів Бехешті.

Він вважає, що і Іран і Росія хочуть разом перетворити сучасний світ на Ісламську державу, на халіфат.

"Для цього вони повинні знищити західну цивілізацію.. А як перший крок до цього вони повинні знищити державу Ізраїль та єврейський народ", - підкреслив він.