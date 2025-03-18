Про що домовилися Трамп та Путін: версії Кремля та Білого дому

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Що кажуть у Кремлі про розмову з Трампом

За підсумками розмови Трампа і Путіна в Кремлі повідомили, що президенти обох країн "детально та відверто обмінялися думками щодо ситуації в Україні".

Як йдеться в офіційній заяві на сайті лідера РФ, Володимир Путін висловив готовність до спільного зі США опрацювання можливих шляхів врегулювання.

Водночас у Кремлі наголошують на "безумовній необхідності усунення першопричин кризи" та забезпечення безпеки "законних інтересів Росії".

Зазначається, що Путін погодився на взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури і одразу дав російським військовим відповідну команду.

Стосовно ініціативи щодо безпеки судноплавства у Чорному морі сторони домовилися почати переговори для опрацювання відповідної угоди.

Водночас лідер РФ висунув ряд вимог, про які говорив ще до розмови із Трампом.

Зокрема у Кремлі вимагають на період перемир'я:

"зупинення примусової мобілізації в Україні" та переозброєння ЗСУ;

повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву;

забезпечення контролю припинення вогню на лінії бойового зіткнення.

Крім того, у заяві наголошується на нібито "недоговороспроможності київського режиму, який уже неодноразово саботував та порушував досягнуті домовленості".

Також у Кремлі знов висловилися про ситуацію в Курській області, повторюючи заяву російського диктатора про здачу в полон українських військових.

"Володимир Путін підтвердив, що російська сторона готова керуватися міркуваннями гуманітарного характеру і у разі здачі в полон гарантує солдатам ЗСУ життя та гідне звернення згідно із російськими законами та нормами міжнародного права", - написано в підсумковій заяві на сайті президента РФ.

Російська сторона повідомила, що 19 березня відбудеться обмін полоненими між РФ та Україною в форматі 175 на 175 осіб. А також в якості "жесту доброї волі" Росія передасть 23 важкопоранених українських військовослужбовців.

Зазначається, що президенти й надалі підтримуватимуть контакти. До того ж будуть створені російська та американська експертні групи для "продовження зусиль щодо досягнення українського врегулювання у двосторонньому режимі".

Серед інших тем розмови було обговорення ситуації на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. У Кремлі зазначають, що сторони зроблять спільні зусилля для налагодження взаємодії в питаннях ядерного нерозповсюдження та глобальної безпеки. Це, своєю чергою, сприятиме оздоровленню загальної атмосфери російсько-американських відносин, вважають у РФ.

"Один із позитивних прикладів - солідарне голосування в ООН щодо резолюції щодо українського конфлікту", - згадали в Кремлі події на треті роковини повномасштабного вторгнення РФ, коли Штати відмовилися голосувати в ООН за резолюцію з осудом російської агресії в Україні та запропонували власну версію документа.

Заяви Білого дому

У повідомленні адміністрації президента США наголошується, що розмова Трампа і Путіна була присвячена питанню перемир'я України та Росії.

Під час переговорів "лідери країн погодилися з тим, що конфлікт має завершитися міцним миром" та узгодили перші кроки для припинення вогню.

"Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру", - заявили в Білому домі та додали, що такі переговори почнуться негайно на Близькому Сході.

У президента США зазначають, що обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги.

"Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру", - повідомили у Вашингтоні.

Стосовно теми Близького Сходу на переговорах Трампа і Путіна у Білому домі повідомили, що лідери говорили про цей регіон у розрізі потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам.

Крім того, Трамп і Путін висловилися про необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та домовилися співпрацювати з іншими країнами у цьому питання. Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль, зазначили у президента США.

Головне про переговори Трампа та Путіна

Сьогодні, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним.

Цим переговорам передували зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії та візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви.

Сторони обговорювали ідею США щодо 30-денного перемир'я, на яку Україна погодилася за умови, що на той же крок піде РФ.

Зі свого боку в Кремлі заявили, що погодяться на перемир'я, але водночас кремлівський диктатор Путін вказав на певні "нюанси", зокрема щодо поставок західної зброї Україні, проведення мобілізації в ЗСУ, контролем над припиненням вогню на період перемир'я. Також він заявив, що українські військові у Курській області мають здатися в полон.

Слова Володимира Путіна щодо ідеї перемир'я американський президент назвав обнадійливими, але неповними. Трамп висловив сподівання, що врешті росіяни погодяться на перемир'я.

Глава Білого дому напередодні розмови із очільником Кремля також анонсував, що темами для обговорення 18 березня стануть "землі", "електростанції" та "розподіл активів". Як припускали західні журналісти, на переговорах Трампа і Путіна, ймовірно, має йтися про контроль над окупованою росіянами Запорізьку АЕС.

Перед розмовою Трамп заявляв, що "багато елементів" мирної угоди щодо припинення російсько-української війни нібито "вже узгоджені". Проте якщо РФ не погодиться на перемир'я, це буде "невтішним моментом для світу", на думку американського лідера.

В Білому домі також наголосили, що президент США готовий запровадити додаткові санкції проти РФ, якщо це "буде потрібно".

При підготовці матеріалу використовувалися: тексти офіційних заяв на сайті Кремля та Білого дому, публікація SkyNews.