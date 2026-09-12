Що буде з війною до кінця року: прогноз від командирів "Хартії", "Азову" та Третього корпусу

Вікно для переговорів буде навесні

Росіяни наразі ставлять перед собою дві ключові мети - остаточне захоплення Донецької та Луганської областей, а також економічний і цивільний терор, щоб зламати спроможності України до оборони, каже командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

"Військове керівництво Росії поставило виконати цю задачу (захоплення Донецької та Луганської областей, - ред.) до середини квітня. Політичне керівництво Росії вимагає від них закінчити це взагалі в абсолютно фантастичні строки до початку нового 2027 року", - пояснив Білецький.

На його думку, у Сил оборони є всі шанси втримати вигідні рубежі, так званий пояс міст-фортець на Донеччині, і покращити положення на деяких ділянках фронту.

"Думаю, у найближчий місяць ми ці покращення всьому світу продемонструємо", - зазначив бригадний генерал.

Разом з тим, він визнає, що наступна зима буде дуже непростою для України.

"Наша перемога або поразка тут буде залежати від того, чи закриємо ми українське небо в цю зиму - від ракетної загрози, балістики, й від реактивної загрози: реактивних дронів типу "Шахед" та "Бандероль", - відзначив командир Третього корпусу.

Якщо фронт та тил втримаються наступної зими, тоді, на думку Білецького, у березні-квітні перед Росією постане екзистенційне питання - навіщо і як взагалі продовжувати війну, оскільки вона не досягне жодної зі своїх стратегічних цілей.

"І я думаю, що це було б, можливо, ідеальним моментом для стійких перемовин і стійкого миру на, якщо не повністю, то значною мірою на українських умовах", - сказав Білецький.

Дрони атакують з-під землі

Технології дуже швидко змінюються на полі бою, каже командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський.

"Те, що було два роки назад, це взагалі не обговорюється. Технології змінюються, 2-3 місяці й зміна", - відзначив він.

За словами командира "Хартії", у зоні відповідальності його корпуса поле бою "пішло під землю".

"Ми почали воювати під землею. І до нас всі приїжджають, я показую, розповідаю, що ви не маєте досвіду зараз - Західні країни - проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони від DJI теж під землею", - розповів Оболєнський.

Що ж стосується захисту неба, то, на його думку, наразі потрібно разом з партнерами будувати 2-3-ешелонну оборону.

"Якщо ми віримо з вами в технологію, таку, як реактивні дрони, на мою особисту думку, це проблема. Ні, я в них сильно не вірю, я вірю тільки в ракети, які будуть зупиняти, і КАБи, і реактивні дрони”, - зазначив Оболєнський.

Тут, на думку військового, потрібне максимальне залучення західних партнерів.

"Треба розробляти ракету малої дальності, треба працювати з носіями цих ракет повітря-повітря", - додав він.

Кремль готує мобілізацію після виборів

Росія готується посилювати наступ восени, каже командир корпусу "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. І цей процес може розпочатися максимально швидко після місцевих виборів у РФ.

"На кінець вересня місяця до початку зими противник може досить швидко мобілізувати до 600 тисяч військовослужбовців. Ми їх вже можемо побачити на лінії бойового зіткнення найближчим часом на кінець цього року”, - каже Прокопенко.

Кидаючи більше людей на фронт, на думку командира “Азову”, противник буде намагатися до кінця осінньої кампанії зачепитися за якесь з міст Донецької області - Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ чи Святогірськ - і отримати можливість виходу на оперативний простір.

"Ми цього йому зробити не дамо. Шансів на успіх ворог не має. Втрати на це колосальні", - зазначив військовий.

За його підрахунками, за липень на їхньому напрямку росіяни втрачали 123 військовослужбовці, а за серпень - 135.

"Ми очікуємо, що в вересні буде кульмінація літнього наступальної кампанії, тому їм треба показати якийсь результат", - вважає Прокопенко.

Вже з жовтня, на його думку, від росіян слід очікувати зміну тактики.

"Ми пов'язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах. Почнуться сильні дощі, почнуться тумани, скоротитися світловий день. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніку і намагатися робити механізовані прориви в глибину оборони", - каже Прокопенко.

Крім того, він не виключає, що частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіяти з метою сковування зусиль Сил оборони, зокрема на кордоні у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжувати терор столиці.