Що буде з цінами в Україні: прогноз НБУ

Зростання споживчих цін в Україні за підсумками жовтня пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі. За попередніми оцінками НБУ, у листопаді інфляція надалі зростала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Основними чинниками прискорення інфляції залишаються наслідки воєнних дій та окупації окремих регіонів України, що насамперед впливає на збільшення виробничих витрат бізнесу та призводить до дефіциту окремої продукції", - сказав він.

За його словами, посилення російських терактів проти критичної інфраструктури України, зокрема об’єктів енергетики, ускладнює економічну активність у різних секторах - від металургії до харчової промисловості, тваринництва та сфери послуг. Зокрема, в останні місяці суттєво зросли витрати підприємств на підтримку безперебійної роботи в умовах періодичних відключень електроенергії.

"До того ж її дефіцит призводить до скорочення виробництва і, відповідно, пропозиції товарів. Зростання попиту населення на паливо в умовах регулярних відключень створює додатковий тиск на вартість енергоносіїв. Усі ці чинники спричиняють подорожчання широкого спектра товарів і послуг, а за окремими позиціями - суттєве зростання цін", - сказав голова НБУ.

Зростання цін у 2023 році

За оцінками НБУ, в II кварталі наступного року очікується початок циклу сповільнення річної інфляції.

Після цьогорічного інфляційного сплеску, зумовленого повномасштабною війною, за підсумками наступного року зростання споживчих цін сповільниться. Цьому насамперед має посприяти зниження безпекових ризиків завдяки успішним діям ЗСУ. Визволення окупованих територій, налагодження на них виробництва та логістики, а також розширення можливостей морської логістики матимуть вагомий вплив на приборкання інфляційних процесів, повідомив Пишний.

"Проте, як і раніше, НБУ не очікує стрімкого сповільнення інфляції в умовах війни. Українська економіка ще тривалий час функціонуватиме в умовах обмеженої логістики та дефіциту електроенергії", - сказав голова НБУ.

За його словами, послаблення споживчого попиту може лише частково компенсувати інфляційні ефекти від зростання виробничих витрат бізнесу.

"Отже, інфляція знижуватиметься досить повільно і у 2023-2024 роках суттєво перевищуватиме ціль НБУ в 5%. У таких умовах НБУ спрямовуватиме свою політику насамперед на утримання під контролем інфляційних очікувань і збереження керованості інфляційних процесів.", - додав Пишний.