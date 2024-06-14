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Що буде з цінами в Україні: прогноз фінансових аналітиків, банкірів та населення

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 15:02
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Що буде з цінами в Україні: прогноз фінансових аналітиків, банкірів та населення Фото: зростання цін буде помірним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в Україні протягом 12 місяців буде помірною. Фінансові аналітики покращили прогноз щодо зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у червні 2024 року фінансові аналітики прогнозують інфляцію на рівні 7,1%. У квітні вони очікували зростання цін на 7,4%.

Крім того, населення прогнозує інфляцію у 6,5% (останні дані за травень).

Банкіри у квітні прогнозували інфляцію 9,3%.

Що буде з цінами в Україні: прогноз фінансових аналітиків, банкірів та населення

Інфляція в Україні

За даними Держстату, у травні 2024 року річна інфляція прискорилася до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні.

НБУ прогнозує, що наприкінці року інфляція становитиме 8,2%. За прогнозом, інфляція прискориться у найближчі місяці через нижчий врожай після минулорічних рекордів, перенесення на ціни зростання заробітних плат, а також підвищення тарифів на електроенергію.

Крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

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