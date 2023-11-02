Що буде з цінами в Україні: у Мінекономіки назвали головний фактор інфляції

В Україні сформувалися чинники впливу на інфляцію під час війни. Зараз до них додається фактор мирного часу - сезонність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки .

Як зазначається в огляді, у вересні, після двомісячної дефляції, споживчі ціни очікувано повернулися до зростання - на 0,5% за даними Держстату (-1,4% у серпні та -0,6% у липні).

"Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетів мирного часу - з початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й далі сповільнювалися - до 7,1% (з 8,6% у попередньому місяці)", - йдеться в документі.

За даними міністерства, незначне вересневе зростання цін було сформоване сезонним чинником (переважно через подорожчання послуг освіти, а також одягу і взуття). Натомість на продовольчому ринку спостерігалася дефляція (надходження нового врожаю охолоджувало ринок), яка частково компенсувала інфляційну складову в певних сегментах послуг та непродовольчого ринку

Прогноз з інфляції

Як зазначають в Мінекономіки, збереження реалій війни вже сформувало специфічні умови функціонування споживчого ринку.

"Стриманий попит воєнного часу мотиваційної та міграційної природи за практичної сталості курсових та монетарних умов зумовив можливість прояву "мирного" чинника - сезонності, яка, відповідно до календарного періоду, і визначила різноспрямований рух цін у різних сегментах споживчого ринку", - йдеться в огляді.

Наразі комплекс чинників впливу створює поле стабільності внутрішніх споживчих цін та є підґрунтям для формування тренду, спрямованого на загальне сповільнення річних темпів інфляції, вважають у міністерстві.

"Надалі динаміка споживчих цін залежатиме передусім від можливості значних змін, у т.ч. форс-мажорної природи, у тих умовах функціонування економіки, що склалися. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їх рівня, зважаючи, що прояв сезонності не порушений, високо ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років", - йдеться в огляді.

Прогноз НБУ

Нагадаємо, Національний банк у жовтні поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний чинник цього перегляду - вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік з 8,5% до 9,8%.