Що буде з цінами в Україні: у Мінекономіки назвали чинники, що впливають на інфляцію

На рівень інфляції в Україні головним чином впливає скорочення попиту з боку населення. Збільшення пропозиції влітку призвело до падіння цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки .

Як зазначається в огляді, у серпні 2023 року завдяки суттєвому надходженню на ринок нового врожаю за відносної незмінності інших чинників відбулося падіння внутрішніх цін (на 1,4%). Це забезпечило повернення темпів річної інфляції до однозначних чисел - 8,6%.

"Можна вважати, що після перших місяців війни умови формування споживчих цін стабілізувалися, і наразі визначаються переважно наслідками падіння сукупного попиту та фактично збереженням превалювання дії цього чинника над іншими", - вважають у міністерстві.

За даними Мінекономіки до цього додається фіксація тарифів на комунальні послуги та регулювання цін на деякі товари. На ціни також впливає стабільний курс гривні, забезпечений обмеженнями НБУ та значною фінансовою допомогою від зовнішніх партнерів.

"Унаслідок цього, по-перше, практично нівелюється ймовірний тиск зовнішніх цін, по-друге, не настільки відчутним є тиск вартісної складової в цінах виробників (що є максимально чутливою до наслідків руйнації інфраструктури) на споживчі ціни, і, по-третє, не формуються чинники штучного ажіотажу щоразу, коли перманентно виникають шокові ситуації на деяких сегментах ринку", - додали в міністерстві.

За даними Мінекономіки, упродовж серпня динаміка споживчих цін формувалася переважно суто сезонними чинниками пропозиції на фоні стабільності обмінного курсу гривні та відсутності значущих шоків за будь-якими напрямами впливу, у т.ч. і адміністративного походження.

"Наразі очікується збереження впливу достатніх обсягів пропозиції в сегменті продовольчих товарів на тлі певного ситуативного сезонного зростання попиту в деяких сегментах, що, у будь-якому випадку, не матиме практичного впливу на загальний тренд сповільнення річного темпу інфляції", - йдеться в огляді.

Інфляція в серпні

Як зазначили в Мінекономіки, у серпні 2023 року другий місяць поспіль на споживчому ринку спостерігалася дефляційна тенденція: за даними Держстату ціни знизилися на 1,4% (у попередньому місяці - на 0,6%), що стало найбільшим зниженням цін за 20 років (більше ніж цього місяця ціни знижувалися лише в серпні 2003 року - на 1,7%).

А загальний темп з початку року скоротився до рівня максимально наближеного до показників інфляційної динаміки та цілей мирного часу (в цілому за вісім місяців 2023 року ціни зросли лише на 2,5%, а річні темпи уповільнилися до однозначних чисел - 8,6%).

Такі темпи інфляції залишаються не тільки співставними, але й суттєво нижчими, ніж у деяких європейських країнах, чиї економіки не зазнають жодних шоків війни (за даними Євростату в серпні ц.р. споживча інфляція в річному обчисленні в Угорщині становила 14,2%, Чехії - 10,1%, Словаччині - 9,6%).

"Тобто за час війни, незважаючи на перманентні руйнівні шоки внаслідок збройної російської агресії, економіка України фактично стабілізувала систему внутрішніх та зовнішніх стосунків між суб’єктами економічної діяльності, у т.ч. це стосується і динаміки споживчих цін", - йдеться в огляді.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

За даними НБУ, споживча інфляція в Україні в серпні сповільнилася завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, а також поліпшенню очікувань збереження курсової стійкості.