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Що буде з цінами в Україні у 203 році: прогноз НБУ

Фото: гривня втратить ще п'яту частину своєї вартості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 18,7%. У жовтні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 20,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році інфляція сповільниться до 10,8% (попередній прогноз - 9,4%). У 2025 році інфляція становитиме 6,7%.

Як зазначив Пишний, зниженню інфляції сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії.

"Отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії Національного банку та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень дадуть змогу уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок", - зазначив він.

За його словами, у наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню безпекових ризиків, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.

"Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів", - додав він.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в 2022 році зросли на 26,6%, що менше за прогнози уряду, НБУ та міжнародних організацій.

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