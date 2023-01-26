Що буде з цінами в Україні у 203 році: прогноз НБУ

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році інфляція сповільниться до 10,8% (попередній прогноз - 9,4%). У 2025 році інфляція становитиме 6,7%.

Як зазначив Пишний, зниженню інфляції сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії.

"Отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії Національного банку та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень дадуть змогу уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок", - зазначив він.

За його словами, у наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню безпекових ризиків, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.

"Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів", - додав він.