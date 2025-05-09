Що буде з цінами на м'ясо в Україні: як і чому дорожчає курятина та свинина

За останній місяць в Україні помітно подорожчали свинина та курятина. Підвищення цін на м'ясо спричинене цілим комплексом факторів, серед яких скорочення поголів'я тварин, збільшення вартості кормів та загальна економічна ситуація в країні.

Детальніше про ситуацію з цінами на популярні види м'яса – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Що відбувається з цінами на курятину та свинину в супермаркетах?

Чому вартість м'яса зростає?

Чи чекати на стабілізацію цін?

Ціни в супермаркетах

Вартість м'яса в Україні продовжує зростати. Як порівняти з квітнем, на початку цього місяця всі види м'яса стали дорожчими, а окремі позиції додали в ціні до 30 грн за кілограм.

Свинина

Середня ціна на свинячу грудинку по супермаркетах зросла з 201,52 грн/кг у квітні до 210,15 грн/кг у травні.

Лопатка свиняча подорожчала з 211,81 грн/кг до 230,57 грн/кг.

Ошийок став рекордсменом подорожчання – з 300,37 грн/кг до 330,10 грн/кг.

Ціни на ошийок свиний по супермаркетах (скриншот google.com)

Купити підчеревину та ребра також стало дорожче (середня ціна сягнула 219,00 грн/кг).

Популярний сезонний продукт – м'ясо для шашлику – подорожчав з 253,55 грн/кг до 263,50 грн/кг.

Курятина

Курятина також у травні додала в ціні. Стегнова частина в середньому коштує 124,67 грн/кг, що вище за квітневий показник (117,12 грн/кг).

Гомілка зросла в ціні з 86,17 грн/кг до 94,50 грн/кг.

Ціла куряча тушка подорожчала з 97,92 грн/кг до 108,00 грн/кг.

Куряче філе теж коштує дорожче – 202,63 грн/кг проти з 188,40 грн/кг у квітні.

Зазначимо, що вказані ціни є середніми по магазинах на 8 травня за даними порталу Мінфін. У торгівельних мережах вартість може різнитися залежно від цінової політики, наявності акційних пропозицій, компанії-виробника тощо.

Ціни на куряче філе вагове та фасоване по супермаркетах (скриншот google.com)

Причини зростання цін

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна пояснює поточне зростання цін на м'ясо кількома ключовими факторами. За його словами, однією з основних причин подорожчання свинини є скорочення поголів'я.

"Якщо говорити за свинину, то суттєво знизилося поголів'я тварин – на -10%, якщо порівнювати рік до року", – зазначив експерт.

Максим Гопка пояснив, що вартість курятини зростає насамперед через збільшення вартості кормів, а також через стабільний попит на цей вид м'яса як на відносно дешеве джерело тваринного білка.

Загалом основні причини підвищення цін на м'ясо в Україні включають:

Зниження поголів'я свиней. Війна та економічні труднощі призвели до скорочення кількості свиней, що зменшує пропозицію на ринку.

Зростання вартості кормів. Збільшення цін на зернові культури, які є основною частиною раціону птиці, підвищує собівартість виробництва курятини.

Стабільний попит на курятину. Курятина залишається одним з найдоступніших видів м'яса, що підтримує високий попит і, відповідно, ціни.

Здорожчання логістики та енергоресурсів. Зростання цін на паливо та електроенергію збільшує витрати на транспортування та утримання тварин, що також відображається на кінцевій ціні продукції.

Інфляція та курс валют. Загальна інфляція в країні та коливання курсу національної валюти також впливають на вартість, особливо на імпортні компоненти виробництва (вітаміни, обладнання тощо).

Прогноз ситуації на ринку м'яса

Зменшення поголів'я свиней, як було вказано вище, є одним з основних чинників підвищення цін на м'ясо.

Попри деякі позитивні очікування щодо відновлення галузі свинарства, більшість виробників не планують суттєво нарощувати виробничі потужності найближчим часом, зберігаючи обережність через загальну ситуацію в країні та галузеві ризики.

За оцінками Асоціації "Свинарі України", навіть за умови реалізації заявлених планів, відновлення виробничих можливостей вітчизняного свинарства може становити лише 7-10%, тоді як фактичні втрати за різними даними коливаються від 15% до понад 30%.

Щодо курятини, то зростання вартості кормів і стабільний попит, ймовірно, продовжать підтримувати ціни на відносно високому рівні.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки, публікації порталу Асоціації "Свинарі України", Agrotimes, дані Мінфін.