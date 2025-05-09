Что будет с ценами на мясо в Украине: как и почему дорожает курятина и свинина

За последний месяц в Украине заметно подорожала свинина и курятина. Повышение цен на мясо вызвано целым комплексом факторов, среди которых сокращение поголовья животных, увеличение стоимости кормов и общая экономическая ситуация в стране.

Подробнее о ситуации с ценами на популярные виды мяса – в материале РБК-Украина.

Главное:

Что происходит с ценами на курятину и свинину в супермаркетах?

Почему стоимость мяса растет?

Ждать ли стабилизации цен?

Цены в супермаркетах

Стоимость мяса в Украине продолжает расти. По сравнению с апрелем, в начале этого месяца все виды мяса стали дороже, а отдельные позиции прибавили в цене до 30 грн за килограмм.

Свинина

Средняя цена на свиную грудинку по супермаркетам выросла с 201,52 грн/кг в апреле до 210,15 грн/кг в мае.

Лопатка свиная подорожала с 211,81 грн/кг до 230,57 грн/кг.

Ошеек стал рекордсменом подорожания – с 300,37 грн/кг до 330,10 грн/кг.

Цены на ошеек свиной по супермаркетам (скриншот google.com)

Купить подчеревок и ребра также стало дороже (средняя цена достигла 219,00 грн/кг).

Популярный сезонный продукт – мясо для шашлыка – подорожал с 253,55 грн/кг до 263,50 грн/кг.

Курятина

Курятина также в мае прибавила в цене. Бедренная часть в среднем стоит 124,67 грн/кг, что выше апрельского показателя (117,12 грн/кг).

Голень выросла в цене с 86,17 грн/кг до 94,50 грн/кг.

Целая куриная тушка подорожала с 97,92 грн/кг до 108,00 грн/кг.

Куриное филе тоже стоит дороже – 202,63 грн/кг вместо 188,40 грн/кг в апреле.

Отметим, что указанные цены – средние в магазинах на 8 мая по данным портала Минфин. В торговых сетях стоимость может различаться в зависимости от ценовой политики, наличия акционных предложений, компании-производителя и т.д.

Цены на куриное филе весовое и фасованное по супермаркетам (скриншот google.com)

Причины роста цен

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина объясняет текущий рост цен на мясо несколькими ключевыми факторами. По его словам, одной из основных причин подорожания свинины является сокращение поголовья.

"Если говорить о свинине, то существенно снизилось поголовье животных – на -10%, если сравнивать год к году", – отметил эксперт.

Максим Гопка объяснил, что стоимость курятины растет прежде всего из-за увеличения стоимости кормов, а также из-за стабильного спроса на этот вид мяса как относительно дешевый источник животного белка.

В целом основные причины повышения цен на мясо в Украине включают:

Снижение поголовья свиней. Война и экономические трудности привели к сокращению количества свиней, что уменьшает предложение на рынке.

Рост стоимости кормов. Увеличение цен на зерновые культуры, которые являются основной частью рациона птицы, повышает себестоимость производства курятины.

Стабильный спрос на курятину. Курятина остается одним из самых доступных видов мяса, что поддерживает высокий спрос и, соответственно, цены.

Подорожание логистики и энергоресурсов. Рост цен на топливо и электроэнергию увеличивает расходы по транспортировке и содержанию животных, что также отражается на конечной цене продукции.

Инфляция и курсы валют. Общая инфляция в стране и колебания курса национальной валюты также оказывают влияние на стоимость, особенно на импортные компоненты производства (витамины, оборудование и прочее).

Прогноз ситуации на рынке мяса

Уменьшение поголовья свиней, как было указано выше, является одним из основных факторов повышения цен на мясо.

Несмотря на некоторые положительные ожидания восстановления отрасли свиноводства, большинство производителей не планируют существенно наращивать производственные мощности в ближайшее время, сохраняя осторожность из-за общей ситуации в стране и отраслевых рисков.

По оценкам Ассоциации "Свиноводы Украины", даже при реализации заявленных планов, восстановление производственных возможностей отечественного свиноводства может составлять лишь 7-10%, тогда как фактические потери по разным данным колеблются от 15% до более 30%.

Что касается курятины, рост стоимости кормов и стабильный спрос, вероятно, продолжат поддерживать цены на относительно высоком уровне.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки, публикации портала Ассоциации "Свиноводы Украины", Agrotimes, данные Минфин.