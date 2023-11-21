Експерт розповів, як блокада польського кордону вплинула на ціну пального в Україні

Блокування польського кордону призвело до дефіциту та підвищення цін на імпортний автогаз в Україні на 30%. Щодо бензину та дизельного пального, ситуація протилежна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Ситуація досить неоднозначна. Якщо говорити про моторні палива, то ціни поводяться по-різному", - сказав він.

Скраплений газ

За його словами, сьогодні в центрі уваги перебуває скраплений газ. "Причина одна - це те, що заблокований кордон з Польщею. Це важливо тому, 30% скрапленого газу в Україну надходить саме польську ділянку кордону. Відповідно дуже важко швидко замістити цей обсяг. І відповідно це призвело до нестачі на внутрішньому ринку. І через дефіцит ціни зросли протягом останнього місяця з 27 до 35 гривень за літр, тобто на 30%", - розповів Куюн.

Він зазначив, що черги на кордоні зросли ще у жовтні через збільшення аграрного експорту, і це призвело до того, що газовози робили удвічі менше ходок через кордон. "Зараз кордон заблокований, і в кращому випадку ця машина зробить одну ходку на місяць, тобто в 4 рази менше", - додав експерт.

Куюн повідомив, що трейдери намагаються завозити пальне залізницею та шукають обхідні маршрути через Словаччину та Румунію. Крім того, йдуть перемовини з країнами Півночі Європи про постачання пального.

"Але швидко замістити такий обсяг важко, тому процес розтягнувся", - сказав він. За його словами, якщо минулого тижня було багато випадків відсутності скрапленого газу на АЗС, то зараз ситуація покращилася, "але ціна тримається висока".

Куюн переконаний, "на цьому ціни мають зупинитися" і за два тижні ринок забезпечать достатніми обсягами автогазу, після чого ціна буде падати.

Ціни на бензин та дизель

Куюн повідомив, що ціни на бензин та дизель навпаки падають. "З Польщі йдуть чималі обсяги бензину та дизпального, але вони складають у загальній структурі до 10%, які замістити набагато простіше. І ринок це зробив", - сказав він.

Блокада кордону польськими перевізниками

Польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною 7 листопада.

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ в коментарі виданню.

Враховуючи, що блокада кордонів з боку Польщі розпочалася 7 листопада, скорочення експорту та імпорту в листопаді буде меншим, ніж наведені оцінки, додали в НБУ.

Детальніше про блокаду кордону читайте у матеріалі РБК-Україна "Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники і чому блокують фури з України".