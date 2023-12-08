Що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз: прогноз до кінця року

Нафта дешевшає вже сім тижнів поспіль і на 8 грудня вартість нафти марки Brent впала до 75 доларів за барель, при тому, що до кінця вересня ціни на нафту сягнули 95 доларів. Таке падіння цін говорить, що трейдери побоюються зниження попиту, оскільки економічний спад набирає чинності.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, ціни в Україні вже почали знижуватися, і ця тенденція збережеться найближчим часом. "Через поступове зниження цін на нафту, в Україні знижуються ціни (на паливо - ред.) в опті та в роздріб. За нашими оцінками у грудні бензин та дизпаливо можуть подешевшати на 3 грн/л", - зазначив експерт.

Ще більше падіння очікується зі зрідженого газу, який подорожчав за листопад на 30%. "Трейдери знайшли необхідні обсяги (зрідженого газу - ред.) і вони почали надходити в країну. Очікуємо, що у грудні ціни на скраплений газ повернуться на позначки нижче 30 грн/л", - спрогнозував Куюн.

Схожий прогноз і у директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, який вважає, що середньозважені ціни бензину та дизпалива до кінця грудня знизяться з 54 до 50-52 гривень за літр, а зрідженого газу - з 36 до 28-30 гривень за літр.

Як довго зберігатиметься тенденція зниження ціни нафти, поки не ясно. Але у 2024 році на світовому ринку спостерігатиметься невеликий надлишок пропозиції нафти, навіть в умовах скорочення постачання ОПЕК+, зазначається у матеріалі.

Ціни на бензин, дизель та автогаз

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо в Україні знизилися за листопад. Автогаз подорожчав на третину.

За даними Консалтингової групи А-95, середні роздрібні ціни 30 листопада на бензин А-95 становлять 54,36 гривень за літр (-1,20 гривень за місяць), на дизельне паливо 54,30 гривень за літр (-1, 39 гривень) на автогаз 36,66 гривень за літр (+8,60 гривень).