Що буде з Путіним після дедлайну в 50 днів? Відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що через 50 днів для Росії буде "дуже погано", якщо не буде досягнуто угоди щодо України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Журналісти запитали у Трампа, що буде з Росією після того, як 50-денний строк для перемир'я завершиться. А також чи планує Трамп зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Що ж, через 50 днів, якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже погано. Будуть мита , будуть інші санкції будуть спрямовані на Москву", - наголосив він.
На запитання, чому Трамп дав Путіну так багато часу, він відповів, що термін запровадження митних тарифів може настати навіть раніше вказаного дедлайну.
"Я не думаю, що 50 днів - це дуже довго, і це може статись раніше... Вам слід було поставити те саме запитання Байдену. Чому він втягнув нас у цю війну? А що він вам сказав, чому він втягнув нас у цю війну? Ви знаєте, чому він нас втягнув? Тому що він дурень. Ось чому. А ви не знаєте, і ви не висвітлюєте це. Але вам слід було поставити це запитання Байдену. Тому що він некомпетентний. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", - заявив президент США.
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Президент США Дональд Трамп висловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу в мирних домовленостях щодо війни в Україні. За словами Трампа, він розраховував на досягнення угоди ще два місяці тому, однак цього так і не сталося. У відповідь на затягування процесу Трамп пообіцяв запровадити жорсткі економічні заходи проти Росії.
"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде", - наголосив американський лідер.
Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.
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