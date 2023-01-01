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Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення

Фото: пенсії у 2023 році підвищуватися не будуть, але планується індексація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада під час війни фактично заморозила розмір соціальних видатків попри інфляцію, яка за два роки зменшить реальний розмір виплат більш ніж наполовину. Виключення у 2023 році становитимуть пенсії, які будуть проіндексовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бюджетні показники та рішення уряду.

"Ми ввели обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами", - йдеться у листі перших осіб України до керівництва МВФ.

Мінімальна пенсія

Закон України про держбюджет не передбачає підвищення мінімальної пенсії у 2023 році. Вона становитиме 2093 гривні. Таким чином, не буде перерахунку доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

У мирний час мінімальна пенсія в України зростала на прогнозований рівень інфляції або більше.

Мінімальна зарплата та пов’язані пенсійні виплати

У 2023 році мінімальна зарплата залишиться на рівні 6700 гривень. Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. Він встановлюється на 40%.

Індексація пенсій

В уряді вирішили провести у 2023 році планову індексацію пенсій, передбачену законодавством Вона відбудеться з 1 березня. Поки що на ці цілі виділено близько 40 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планував скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році до 405 млрд гривень порівняно з 425 млрд гривень у поточному році. Скорочення планувалося за рахунок зменшення дотацій Пенсійного фонду. Разом з тим, до другого читання видатки на ПФУ було збільшено на 38,9 млрд гривень. Ці кошти підуть на індексацію пенсій.

Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році та 28,0% у 2023 році. Це призведе до того, що гривня втратить більше половини вартості. Один з головних чинників зростання цін - це друк коштів НБУ для потреб уряду.

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