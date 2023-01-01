Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення

Українська влада під час війни фактично заморозила розмір соціальних видатків попри інфляцію, яка за два роки зменшить реальний розмір виплат більш ніж наполовину. Виключення у 2023 році становитимуть пенсії, які будуть проіндексовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бюджетні показники та рішення уряду.
"Ми ввели обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами", - йдеться у листі перших осіб України до керівництва МВФ.
Закон України про держбюджет не передбачає підвищення мінімальної пенсії у 2023 році. Вона становитиме 2093 гривні. Таким чином, не буде перерахунку доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.
У мирний час мінімальна пенсія в України зростала на прогнозований рівень інфляції або більше.
У 2023 році мінімальна зарплата залишиться на рівні 6700 гривень. Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. Він встановлюється на 40%.
В уряді вирішили провести у 2023 році планову індексацію пенсій, передбачену законодавством Вона відбудеться з 1 березня. Поки що на ці цілі виділено близько 40 млрд гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів планував скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році до 405 млрд гривень порівняно з 425 млрд гривень у поточному році. Скорочення планувалося за рахунок зменшення дотацій Пенсійного фонду. Разом з тим, до другого читання видатки на ПФУ було збільшено на 38,9 млрд гривень. Ці кошти підуть на індексацію пенсій.
Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році та 28,0% у 2023 році. Це призведе до того, що гривня втратить більше половини вартості. Один з головних чинників зростання цін - це друк коштів НБУ для потреб уряду.
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