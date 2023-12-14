Що буде з міжнародною фінансовою допомогою Україні: відповідь голови НБУ

"Ми засвідчуємо, що наразі реалізувалися ризики ритмічності надходжень", - сказав він та додав, що потрібна ритмічність та достатність допомоги. "Ритмічність - так, можлива підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги", - зазначив Пишний.

За його словами, Україні протягом 2023 року вдалося досягнути відчутних результатів та перейти до валютної лібералізації.

Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування в найближчий час. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми.

"МВФ виступив у цій ситуації не лише, як кредитор, а й як певна платформа, яка об’єднує та верифікує результати діяльності уряду та НБУ", - сказав він.

Пишний зазначив, що МВФ не міг ухвалити позитивне рішення без запевнення країн "Великої сімки" про продовження допомоги. "Саме вони формують донорську платформу і потужний пакет фінансової допомоги для України", - додав він.

Допомога Україні

За даними НБУ, обсяг фінансової підтримки цього року перевищить 45 млрд доларів, з яких станом на кінець жовтня отримано вже понад 35 млрд доларів (з них 24,3 млрд доларів кредити).

У 2024-2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоч і поступово зменшуватиметься - до 38,5 і 25,0 млрд доларів відповідно.

У грудні виникли складності схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Сенаті США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро.