Що буде з курсом гривні до долара: у Раді дали прогноз до кінця року

Як зазначив Гетманцев, з початку року готівковий курс гривні зміцнився.

"Ті коливання, які ми зараз бачимо, є сезонними. До кінця року ми не вбачаємо якихось ризиків для жорсткого просідання курсу чи інфляційних процесів. Інфляція сповільнюється швидше, ніж планувалось, а значні обсяги зовнішньої допомоги підтримують міжнародні резерви на рекордному рівні", - сказав він.

На його думку, за таких умов незначне послаблення офіційного курсу гривні зараз не є катастрофою, оскільки це підтримало б експортерів та надходження до бюджету від імпорту.

"Але, безперечно, регулятору видніше", - додав Гетманцев.

Бюджетний курс

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік закладено середньорічний курс на рівні 42 гривні за долар.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков прогнозує, що курс готівкового долара в Україні поступово зростатиме і до кінця року може сягнути 40 гривень за долар.

Гнучкий курс

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ планує перейти до гнучкого курсу гривні до долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.

Зокрема, НБУ, "у міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку".

Терміни переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, наголошуючи, що це станеться "у перспективі".

Наразі НБУ тримає офіційний курс на рівні 36,6 гривень. На готівковому ринку курс становить 38,0 гривень за долар.